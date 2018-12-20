«Управляемая девальвация»: что будет с рублем после решения ФРС

В середине декабря рубль дешевел к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть, но аналитики предупреждают: кульминация валютной напряженности придется на конец декабря, а то и на январские праздники. Толчком к ослаблению российской валюты может стать решение ФРС о повышении ставки. К тому же российский ЦБ обещает возобновить покупки валюты на открытом рынке. На рубль давят и санкционные риски — насколько жесткими будут новые санкции, станет ясно в январе-феврале. Что будет с рублем в ближайшие недели — в материале РИА Новости

Внимание на ФРС

Федрезерв США на заседании в среду, как и ожидалось, принял решение об очередном повышении учетной ставки — до 2,25-2,5%. Для доллара это хорошо, так как делает вложения в американскую валюту более привлекательными. А вот для рубля в сравнении с долларом — не очень.

По мнению Андрея Хохрина, члена правления ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" , отыгрывая это событие, пара доллар — рубль вполне может достичь примерно 69 рублей, нельзя исключать и 70.

Впрочем, готовность американского регулятора замедлить повышение стоимости кредитования, о чем ранее уже говорил глава Федрезерва Джером Пауэлл, допускает ослабление американской валюты. По мнению аналитиков Goldman Sachs, смена риторики ФРС может стать переломным моментом, после которого "зеленый" перейдет к среднесрочному снижению.

Для рубля более важной проверкой на прочность может стать возвращение Банка России на открытый рынок для покупки валюты в рамках бюджетного правила. О том, что ЦБ возобновит такие покупки "вне зависимости от курса доллара", на прошлой неделе предупредила глава Центробанка Эльвира Набиуллина

Напомним, в конце августа из-за волатильности на рынке и резкого ослабления рубля из-за санкций регулятор объявил о прекращении закупок валюты для Минфина в рамках бюджетного правила. Теперь Банк России намерен с лихвой компенсировать более чем трехмесячный перерыв. И, хотя объем интервенций пока неизвестен, очевидно, что они будут способствовать ослаблению рубля.

"Заявление ЦБ о том, что он опять будет скупать валюту, фактически означает управляемую девальвацию рубля, — отмечает Александр Разуваев, директор аналитического департамента "Альпари". — Впрочем, наши монетарные власти этого и не скрывают".

Еще один фактор не в пользу рубля — нефтяные цены: несмотря на решение ОПЕК о сокращении добычи, они пока не дотягивают до тех уровней, что ожидал рынок. В результате в первом квартале нового года аналитики рекомендуют ориентироваться на диапазон 70-72 рубля за доллар.

Обвала не будет

Пока неясно, как реализуются риски введения новой порции санкций со стороны США, но падения российской валюты при жестком сценарии регулятор не допустит.

"С 2014 года у ЦБ есть различные механизмы, чтобы сдержать обвальное падение рубля. В первую очередь, ключевая ставка, которую он может задрать при необходимости", — отмечает Александр Егоров, валютный стратег TeleTrade.

"Помимо ставки, есть еще золотовалютные резервы, и, кроме того, вряд ли ведущие экспортеры откажутся, если их попросят поддержать рубль своей выручкой, но это должна быть все-таки жесткая ситуация, как в конце 2014 года", — добавляет Разуваев.

Наиболее суровым сценарием, которому вряд ли сумеет противостоять рубль, некоторые экономисты считают обвал на фондовом рынке США. Многие ждут его в следующем году, причем уже в первом квартале. Пессимисты уверены, что серия обвалов, пережитых рынком американских акций за последние полгода, была репетицией широкомасштабного биржевого кризиса.

Риски уже заложены

Тем не менее ряд макроэкономических индикаторов указывает на то, что у фондового рынка США пока есть запас прочности. В частности, предвестником кризиса традиционно считают инверсию кривой доходности гособлигаций США.

"Инверсия возникает тогда, когда доходность краткосрочных гособлигаций выше, чем долгосрочных, — поясняет Тимур Нигматуллин, ведущий аналитик компании "Открытие Брокер". — Но сейчас доходности краткосрочных трежерис все еще ниже доходностей среднесрочных или долгосрочных бумаг".

Экономист считает, что не грозит сильным падением рублю и выход Центробанка на рынок с покупками валюты: в котировки рубля уже заложены ожидания, связанные с возобновлением бюджетного правила.

"Наши расчеты показывают, что, пока нефть сорта Brent дороже 45 долларов, пара доллар — рубль, если не предполагать усиление санкционного давления, должна торговаться в диапазоне 66 плюс-минус 3 рубля", — отмечает Нигматуллин.