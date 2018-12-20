Катастрофа Украины: дефолт подкрался незаметно

Долговая яма, в которую попала Украина, оказалась намного глубже, чем предполагалось. В ближайшие два года валютные выплаты по долгам составят $17 млрд, уточнил Национальный банк Украины. Правительству придется продолжать брать взаймы, чтобы пройти пик выплат. При этом, инвесторы готовы давать деньги только под высокий процент и на короткий срок. Аналитики считают, что ситуация в экономике не улучшится, и видят риск дефолта в течение полутора лет.

Украине в ближайшие два года предстоит пройти пик выплат по внешним долгам. В 2019-2020 годах плановые валютные выплаты с процентами составят $17 млрд Об этом говорится в декабрьском отчете о финансовой стабильности, который выпустил Национальный банк Украины (НБУ).

Эти цифры значительно превосходят предыдущие оценки. Например, недавно глава Нацбанка Яков Смолий говорил, что в течение ближайших двух лет Украине предстоит выплатить по госдолгу около $12 млрд, включая проценты.

Чтобы пройти такой масштабный пик выплат, Украине придется брать новые долги, признает НБУ.

«Ключевой вызов на следующий год — как привлечь достаточно ресурсов, чтобы рефинансировать внешние и внутренние обязательства», — говорится в материалах регулятора.

Сумма в $17 млрд выплат практически равна текущему объему золотовалютных резервов страны, которые на конец ноября составляли $17,7 млрд А, если учесть, что за пять лет выплаты на сегодня оцениваются в $33 млрд, то резервы выглядят, мягко говоря, не впечатляюще.

Всемирный банк. В Нацбанке подчеркивают, что график выплат «является достаточно напряженным, но управляемым», при продолжении сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Регулятор рассчитывает, что запуск новой программы Stand-By, сроком на 14 месяцев с запланированным объемом $3,9 млрд, существенно снизит риск недостатка финансирования, а к МВФ подтянутся и другие доноры — Евросоюз

Но денег МВФ будет недостаточно.

«Однако, чтобы полностью покрыть потребности в финансировании, правительство будет вынуждено размещать еврооблигации, а также активно привлекать ресурсы на внутреннем рынке», — пишет НБУ.

При этом Нацбанк признает, что сделать это будет непросто, а цена заимствований окажется очень высокой.

Ситуация на мировых рынках долгового капитала не является благоприятной, кроме того, положение осложняют двойные выборы следующего года, отмечает он в отчете.

НБУ пишет, что, как показали размещения еврооблигаций Украины в октябре и отложенное размещение корпоративных еврооблигаций «Нафтогаза» в ноябре, инвесторы уже сейчас требуют значительную премию за риск.

Как ранее отмечала «Газета.Ru» , Украина разместила два выпуска евробондов на $2 млрд Доходность для 5-летних бумаг составила 9%, для 10-летних — 9,75%.

Для сравнения: Россия в ноябре разместила евробонды до 2025 года на 1 млрд евро под 3%, а в марте выпустила облигации на $1,5 млрд со сроком погашения через 11 лет и допвыпуск бумаг «Россия-2047» в объеме $2,5 млрд с доходностью 4,625% и 5,250% годовых соответственно.

Скептическое отношение инвесторов к Украине и достаточно позитивное восприятие России, вполне объяснимо. Суверенные рейтинги РФ — на уровне инвестиционной границы, а у Украины они ниже, отмечает Тимур Нигматуллин, аналитик «Открытие Брокер».

Но, вероятнее всего, Украина будет занимать под любые проценты. В бюджете на 2019 год запланировано рефинансировать внутренние обязательства на 134%, а внешние — на 118%, говорится в отчете НБУ.

Помимо высокой доходности, инвесторы предпочитают покупать краткосрочные облигации, констатирует Нацбанк. Ситуация на рынке свидетельствует о том, что привлекать средства надолго будет сложно, полагает он.

«Это увеличивает уязвимость правительства к процентным рискам и создает неопределенность в управлении государственными финансами», — отмечают аналитики НБУ.

Чтобы найти средства, придется занимать еще активнее: на рынке, у МВФ, у Германии, у ЕС, и все эти заимствования идут в условиях дефолтного рейтинга, что приводит к постоянному росту доходности новых коммерческих займов, добавляет аналитик «Алор брокер» Алексей Антонов

Помимо правительства, проблемы с выплатами будут испытывать госбанки. В 2019 году они должны заплатить по еврооблигациям около $1,1 млрд вместе процентами, сообщает НБУ.

Сложностей властям добавляет тот факт, что темпы роста экономики Украины замедляются. По итогам этого года НБУ прогнозирует, что ВВП вырастет на 3,4%, а на следующий год прогноз более пессимистичный — 2,5%. Замедлению роста будет способствовать жесткая монетарная и фискальная политика, а также «замедление роста экономик основных торговых партнеров Украины».

Нацбанк вновь отмечает риски, связанные с предстоящими в 2019 году выборами президента и парламента. «Дополнительные факторы риска — вероятное ухудшение условий торговли и вхождения страны в избирательный период», — говорится в материалах НБУ.

Руководитель Московской школы политконсалтинга Дмитрий Перлин напоминает, что еще недавно экономика Украины находилась в глубокой рецессии. При декларируемых сегодня темпах роста вернуть экономику страны хотя бы на уровень 2013 года не удастся ранее 2028 года, да это и невыгодно зарубежным «партнерам» Киева, считает он.

Так как торговое сальдо Украины отрицательное, то ЕС и международным организациям выгодно давать ей в займы под высокие проценты. Никто из серьезных игроков не заинтересован, чтобы в стране заработала промышленность или другие сектора экономики, что позволило бы избавиться от долгов, полагает эксперт.

Алексей Антонов говорит, что Украина существует в преддефолтном состоянии уже более трех лет, при это постоянно наращивая госдолг.

Совокупный внешний и внутренний госдолг Украины включая госгарантии, по состоянию на 31 октября, оценивался Минфином страны в $74,32 млрд, что составляет 66,2% ВВП ($112,2 млрд в 2017 году). НБУ считает, что к концу 2019 года он снизится до 62% ВВП. Правда, в номинале это снижение будет чисто символическим, и оно не улучшит положение дел с госфинансами. Дефолт становится все более реальным.

«Уже упомянутые размещенные бонды сроком погашения 10 лет с доходностью 9,5% — это на самом деле заем, на который можно решиться только при условии, что дефолт неизбежен, поскольку за 10 лет придется выплатить кредиторам сумму вдвое превышающую сумму изначального займа», — говорит Антонов.

При условии, что ниже в текущих условиях доходность вряд ли упадет, в перспективе трех лет вероятность дефолта с каждым новым размещением будет стремительно расти, уверен аналитик.

Антонов полагает, что дефолт по внешним обязательствам сейчас крайне выгоден стране в целом, но очень невыгоден администрации Порошенко в свете грядущих выборов, до которых осталось всего 3 месяца.

Как только выборы состоятся, вне зависимости от их исхода, решение об объявлении дефолта может последовать в течение 1-1,5 лет, резюмирует он.