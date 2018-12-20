Крым попросил еще сотни миллиардов

Власти Крыма и Севастополя попросили выделить дополнительные 200 миллиардов рублей из федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) развития регионов до 2022 года, сообщил замминистра экономического развития Сергей Назаров , которого цитирует «Интерфакс»

«Есть ряд объектов, которые будут дополнительно включены в программу. В каком объеме они будут включены, пока, наверное, сказать не могу. Но суммарно то, что заявляют субъекты — около 200 миллиардов рублей дополнительно по ряду объектов, которые будут предложены», — сказал Назаров.

По его словам, окончательное решение будет приниматься исходя из экономической целесообразности каждого из объектов, о которых идет речь.

«Мы оценим, в каком объеме они будут приняты, пока не готов сказать. Очевидно, что мы добавим», — отметил замминистра.

ФЦП по развитию Крыма была принята в 2014 году, на данный момент она рассчитана до 2022 года, объем ее финансирования составляет 877,8 миллиарда рублей.