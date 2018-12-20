Путин объяснил рост НДС

Повышение ставки налога на добавленную стоимость в 2019 году связано с необходимостью сдержать рост ненефтегазового дефицита бюджета. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своей пресс-конференции.

По его словам, ненефтегазовый дефицит — важный показатель устойчивости экономики России. В начале 2000-х годов он составлял 3%, а в 2009-м из-за мирового финансового кризиса вырос почти до 13%.

«Это очень много», — объяснил президент.

Кризис вынудил власти тратить нефтедоллары ради исполнения своих социальных обязательств и «выдерживания» плана строительства вооруженных сил, что так же способствовало росту ненефтегазового дефицита.

Ныне этот показатель сократился до 6,6%, согласно планам на 2019-й, он должен упасть до 6%, а далее — держаться на этом уровне несколько лет.