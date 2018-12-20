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Путин объяснил рост НДС 

Рамблер 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Повышение ставки налога на добавленную стоимость в 2019 году связано с необходимостью сдержать рост ненефтегазового дефицита бюджета. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе своей пресс-конференции.
По его словам, ненефтегазовый дефицит — важный показатель устойчивости экономики России. В начале 2000-х годов он составлял 3%, а в 2009-м из-за мирового финансового кризиса вырос почти до 13%.
«Это очень много», — объяснил президент.
Кризис вынудил власти тратить нефтедоллары ради исполнения своих социальных обязательств и «выдерживания» плана строительства вооруженных сил, что так же способствовало росту ненефтегазового дефицита.
Ныне этот показатель сократился до 6,6%, согласно планам на 2019-й, он должен упасть до 6%, а далее — держаться на этом уровне несколько лет.
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