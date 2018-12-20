«Нечего на зеркало пенять»: как Путин ответил Кудрину

Владимир Путин подвел итоги 2018 года: ВВП вырос на 1,7%, а страна должна выйти в пятерку экономик. Ранее глава Счетной палаты назвал такие темпы роста «серьезной застойной ямой», в которой страна находится уже 10 лет. «Нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая», — заявил президент, пояснив, что слабый экономический рост был, когда Алексей Кудрин был вице-премьером. Эксперты также не верят в скорый прорыв России. Большую ежегодную пресс-конференцию журналистам президент России Владимир Путин начал по традиции с подведения итогов уходящего года.

Они радуют президента. Так, по его словам, ВВП страны вырос на 1,7%. Он также отметил рост промышленного производства, которое должно увеличиться по итогам года на 3%. При этом активнее всего развивается обрабатывающая промышленность. Инвестиции в основной капитал составили 4,1%. Положительно президент страны оценил повышение потребительского спроса. Реальные доходы населения выросли на 0,5%. И президент надеется, что они продолжат расти.

Не обошлось и без упоминания одного из главного достижения — снижения безработицы. Владимир Путин заметил, что в прошлом году безработица упала ниже исторического минимума, в этом году данный показатель продолжил уменьшаться и составил 4,8%. Инфляция незначительно превысит целевой уровень и составит 4,1-4,2%.

При этом, по его словам, национальные проекты нацелены на изменение экономической структуры и придание ей инновационного характера. Без постановки целей невозможно добиться конечного результата, напоминает Путин.

По словам президента, России нужен прорыв, нужно прыгнуть в новый технологический уклад — без этого у страны нет будущего.

Впрочем, журналистов эти слова не устроили: как возможен прорыв в экономике, если, по словам главы Счетной палаты Алексея Кудрина, последние 10 лет экономика страны растет лишь на 1% и по сути это стагнация.

Так считать, как Алексей Кудрин, нельзя, объяснил Владимир Путин.

«Рост экономики 1% в год за определенный период времени. Ну, во-первых, он был таким, когда Алексей Леонидович был вице-премьером российского правительства, поэтому нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая. У нас так в народе говорят. Это первое. Второе — так считать механически нельзя», — сказал Путин на большой пресс-конференции в четверг.

Он обратил внимание на то, что с 2008 года по 2018 год рост экономики составил 7,4% и призвал помнить, как развивалась в это время экономика. Путин указал на то, что спад в результате кризиса 2008-2009 годов, который пришел извне, составил 7,8%.

«Потом мы потихонечку-потихонечку из этого вылезали в течение многих лет», — подчеркнул глава государства.

Президент также отметил, что в 2014 году и в 2015 году произошло обрушение цен на нефть.

По его словам, если в ближайшие два года ожидается рост экономики на 2% в год, то с 2021 года правительство планирует довести этот рост до 3%.

Он отметил, что занять пятое место по объемам экономики по качеству, а именно по паритету покупательной способности (цель, которую, согласно майским указам Россия должна достичь к 2024 году — «Газета.Ru» ) — вполне по силам России.

В конце ноября Алексей Кудрин, выступая на V Международном форуме Финансового университета , заявил, что российская экономика попала в «серьезную застойную яму».

«Мы в общем последние 10 лет живем с темпами роста один процент. После Второй мировой войны у нас такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с таким темпом роста — 1%, — нет. Мы в общем попали в серьезную застойную яму», — сказал он.

Кудрин напомнил, что российская экономика должна расти темпами не ниже среднемировых, однако в этом году правительство уже снизило прогноз по росту ВВП с 2,1% до 1,8%, на деле же, по его мнению, в этом году она прибавит и того меньше — всего 1,6%. И это при том, что мировые цены на нефть за год выросли почти вдвое.

«То есть прирост цены на нефть, которая всегда была драйвером нашей экономики, даже не останавливает дальнейшее снижение темпов роста. И понятно, что нужны другие драйверы», — обратил внимание бывший министр финансов.

Другие эксперты также не выражают оптимизма по поводу роста российской экономики. Так, специалисты Центра развития НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ) отмечали, что темпы роста ВВП России в ближайшие три года не достигнут даже 2%, оставаясь в рамках границ 1,6-1,9%.

Сдерживающим фактором, по мнению экспертов, будет выступать снижение цен на нефть, рост ставки НДС с 18 до 20%, замедление роста экспорта, адаптация к санкциям. Хуже всего российская экономика, по мнению экономистов, будет чувствовать себя в 2019 году, когда рост ВВП может замедлиться до 1,3%.

При этом не лучше ситуация и с реальными доходами россиян.

Доходы россиян снова начали падать. В ноябре они сократились на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 11 месяцев рост составил символические 0,4%.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты отмечают, что в следующем году не будет даже символического роста доходов. Так, под действием повышения НДС и произошедшего в 2018 году ослабления рубля годовая инфляция временно ускорится, достигнув максимума в первом полугодии 2019 года, и составит 5–5,5% на конец 2019 года, отметил в своем недавнем релизе Центробанк

По словам аналитика «Финам» Алексея Коренева, в следующем году реальные доходы россиян, скорее всего, снизятся, как и в предыдущие четыре года.