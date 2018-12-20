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Путин высказался о повышении пенсионного возраста 

Рамблер + ещё 14 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин прокомментировал повышение пенсионного возраста в ходе пресс-конференции.
«Я знал, что это никакого восторга не вызовет», — признался Путин.
Тем не менее, по его словам, повышение возраста выхода на пенсию было неизбежным, так как неработающих россиян становится больше, чем работающих. По этой причине государству становится все сложнее выплачивать пенсии.
«Тенденции такие», — отметил он.
По его словам, если эти тенденции не учесть сейчас, то есть отменить реформу, то через несколько лет ее все равно придется воплощать в жизнь, но уже резко.
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