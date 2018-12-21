ЦБ отозвал лицензии у двух банков

Ключевым направлением деятельности «Донхлеббанка» являлось финансирование комплексных строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику. В связи с возникшими трудностями в реализации ряда проектов на балансе кредитной организации образовался большой объем проблемных активов. ЦБ неоднократно выявлял недооценку «Донхлеббанком» кредитного риска и завышение стоимости имущества в учете кредитной организации. Корректировка показателей деятельности банка на сумму недосозданных резервов выявила значительное снижение собственных средств и, как следствие, возникновение оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства, что создало реальную угрозу интересам его кредиторов и вкладчиков.

Банк России в течение года четырежды применял в отношении «Донхлеббанкп» меры надзорного воздействия, в том числе дважды вводил ограничения на привлечение денежных средств физических лиц, сообщается на сайте регулятора.

Также в деятельности «Донхлеббанка» прослеживались признаки недобросовестных действий руководства по выводу ликвидных активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков. Информация о проводившихся банком операциях будет направлена в правоохранительные органы

«Донхлеббанк» — участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 декабря кредитная организация занимала 298 место в банковской системе России.

Также приказом ЦБ отозвана лицензия на осуществление банковских операций у московской кредитной организации «Руссобанк». Банк был вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций, большую часть которых составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам и выводом денежных средств за рубеж. Проводившаяся ЦБ с кредитной организацией работа не привела к должной корректировке деятельности банка. Организация внутреннего контроля в банке признана неэффективной, что указывало на наличие в его деятельности повышенного репутационного риска.

Более того, ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении кредитной организации в проведение сомнительных операций и отсутствии у ее руководства намерений предпринимать действенные меры, направленные на прекращение такой деятельности.

«Руссобанк» — участник системы страхования вкладов. Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 декабря кредитная организация занимала 268 место в банковской системе России.