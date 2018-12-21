Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.40
$
68.30
78.10
77.70
Прогноз
24.12 – 31.12
$
66.95
74.65
Индексы и котировки Brent
54.14
–0.09 Золото
1254.38
–0.20 РТС
1077.17
+0.13
Динамика валют
EUR / USD
21.12
1.1372
–0.0011
06.12
1.1382
18.12
07.12
26.11

Германия покончила с углем 

Lenta.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Martin Meissner / AP
В Германии закрылась последняя угольная шахта Prosper-Haniel — она находится в бывшем шахтерском городе Ботропе. Как пишет Deutsche Welle, шахту превратят в гигантскую солнечную батарею.
Это означает, что добыча каменного угля в стране окончательно прекратилась, теперь его будут импортировать только из-за рубежа. При этом сохраняется добыча бурого угля — его получают открытым способом из карьеров и разрезов.
Газета отмечает, что теперь у России есть шанс нарастить экспорт угля в страну, учитывая, что она уже сейчас является лидером по поставкам. Германия импортирует из России почти половину того каменного угля, на котором работают немецкие электростанции.
«Столь большой доли рынка в Германии нет ни у российского газа, ни у российской нефти», — говорится в статье.
Сегодня немецкая угольная промышленность неконкурентоспособна из-за прогрессирующей добычи газа и развития нефтепереработки. Большинство угольных шахт Германии были убыточны и не могли существовать без поддержки государства.
Помимо экономических причин непопулярности угля в стране, существуют и экологические. Так, немецкое правительство работает над планом по отказу от использования угля как самого вредного для глобального климата ископаемого энергоносителя.
Последние новости
В Москве подорожает проезд в общественном транспорте Кокорину и Мамаеву поменяли статью Назван самый удобный для России кандидат в президенты Украины
Комментарии1
Экономика , Deutsche Welle
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Доллар поднялся выше 69 рублей154
Сотовые операторы предупредили о повышении тарифов2
Раскрыта стоимость самого дорогого жилья в Москве2
ЕС продлил санкции против России228
Паника в России: за нами следят банки и налоговая430
Видео
05:07
Путин поставил точку в вопросе об отказе от доллара
Экономика
04:06
Курс доллара: Доллар превысил 67 рублей
Рынки
04:22
Кудрин отреагировал на слова Путина об экономике
Экономика
10:46
Паника в России: за нами следят банки и налоговая
Личный счет Статьи
06:39
Нефть рухнула и повлекла за собой рубль
Рынки
01:18
Россиян предупредили о массовых увольнениях
Личный счет
06:39
Доходы россиян рухнули
Личный счет Статьи
01:25
Выполнение указов Путина оказалось под угрозой
Экономика
01:29
Украина убивает российские банки
Экономика Компании
00:43
Названы самые высокооплачиваемые профессии
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение