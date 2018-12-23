«Северный поток-2» начали строить в Финляндии 

Строительство газопровода «Северный поток-2» стартовало в исключительной экономической зоне Финляндии. Работы ведутся крупнейшим в мире трубоукладочным судном Pioneering Spirit.
Оно подхватило эстафету у судна Solitaire, которое отправилось в южную часть исключительной экономической зоны Швеции и будет заниматься укладкой следующего участка трубопровода.
Pioneering Spirit сопровождает вспомогательное исследовательское судно. С него ведётся наблюдение за расположением газопровода на морском дне, передает «Интерфакс».
Согласно данным компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта, работы по строительству «Северного потока-2» проходят в соответствии с графиком и на сегодняшний день уложено порядка 370 километров газопровода.
Ранее News.ru сообщил о том, что Европарламент принял резолюцию о прекращении строительства «Северного потока-2». Депутаты назвали его политическим проектом, угрожающим безопасности Европы. В то же время ряд европейских стран придерживаются иной позиции и поддерживают строительство. В частности, в правительстве Германии, уверены, что газопровод является исключительно коммерческим проектом.