«Северный поток-2» начали строить в Финляндии

Строительство газопровода «Северный поток-2» стартовало в исключительной экономической зоне Финляндии. Работы ведутся крупнейшим в мире трубоукладочным судном Pioneering Spirit.

Оно подхватило эстафету у судна Solitaire, которое отправилось в южную часть исключительной экономической зоны Швеции и будет заниматься укладкой следующего участка трубопровода.

Pioneering Spirit сопровождает вспомогательное исследовательское судно. С него ведётся наблюдение за расположением газопровода на морском дне, передает «Интерфакс»

Согласно данным компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта, работы по строительству «Северного потока-2» проходят в соответствии с графиком и на сегодняшний день уложено порядка 370 километров газопровода.