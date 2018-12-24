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В США заговорили о новой Великой депрессии 

Lenta.ru + ещё 5 57 минут назад
Фото: Reuters
Министр финансов США Стивен Мнучин провел переговоры с крупнейшими банкирами страны, чтобы убедиться, что на рынке достаточно денег для выдачи кредитов. Об этом он написал в своем Twitter. Это произошло на фоне рекордного обвала американского фондового рынка.
Министерство финансов США обеспокоилось вопросом нехватки ликвидности в банковском секторе. Глава ведомства Стивен Мнучин на выходных лично созванивался с руководителями шести крупнейших кредитных организаций страны: Bank of America, Citi, Goldman Sachs, JP Morgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo.
«Президенты [шести банков] подтвердили, что у них есть достаточный объем ликвидности, доступной для кредитования потребительского и делового рынка, а также всех других рыночных операций», — говорится в заявлении Минфина.
Также он привел слова президента Дональда Трампа, который опроверг слухи о том, что он собирается уволить главу ФРС Джерома Пауэлла.
«Я никогда не собирался увольнять Джея Пауэлла и не считаю, что у меня вообще есть на это право», — сказал Трамп, который до этого много критиковал главу ФРС за слишком жесткую, по его мнению, денежно-кредитную политику, которая тормозила рост американской экономики.
Прошлая неделя отметилась падением сразу нескольких американских биржевых индексов. S&P 500 обвалился на 6,5 процента за три дня, NASDAQ Composite — на 8,3 процента, индустриальный индекс Dow Jones — на 7,1 процента. Аналитики называют падение сильнейшим со времен Великой депрессии 1930-х годов, пишет Business Insider.
В качестве главных причин указываются несколько факторов: повышение базовой ставки ФРС до 2,25-2,5 процента годовых (это сделает кредиты более дорогими и затормозит развитие экономики), а также приостановка работы правительства из-за неспособности Конгресса принять временный бюджет на 2019 год (разногласия между демократами и республиканцами касаются выделения денег на строительство стены на границе с Мексикой).
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Экономика , Дональд Трамп , ФРС , Казначейство США , Bank of America , Морган Стэнли Банк , Минфин
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