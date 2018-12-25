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Доллар может подорожать до 70 рублей 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС
В ближайшее время доллар подорожает до 70 рублей, считают большинство опрошенных «Лайфом» экспертов.
По мнению аналитика Grand Capital Сергея Козловского, в краткосрочной перспективе доллар будет либо колебаться между 65 и 70 рублями, либо закрепится на уровне 70-и. При этом он не исключил «спекулятивный» и короткий рост доллара до 72 рублей.
По словам Козловского, влиять на курс российской валюты в ближайшее время будет нестабильность на фондовых рынках США и колебания цен на нефть.
Аналитик «Альпари» Александр Разуваев считает, что к концу года курс доллара способен укрепиться на уровне 70 рублей.
«Все без исключения факторы говорят в пользу ослабления рубля», — уверен он.
Среди таких экономист перечислил отсутствие поддержки рубля со стороны ЦБ, вывод рекордного за пять лет объема средств из российских фондов, удешевление нефти, а также «игру» Минфина против рубля — закупки валюты для внутреннего рынка.
Александр Егоров из TeleTrade полагает, что в начале года доллар может стоит 72 рубля из-за падения стоимости нефти, провального аукциона Минфина недельной давности, возросшей вероятности новых санкций, а также ситуации в российской экономике — роста инфляции, который спровоцируют увеличение ставки НДС и топливных акцизов.
Аналитик Forex Optimum Иван Капустянский прогнозирует преодоление долларом отметки в 70,6 рубля до конца года. Причиной он назвал испорченную Центральным банком техническую картину пары доллар — рубль — регулятор позволил неизвестному участнику выйти из активов РФ.
Аналитик eToro Михаил Мащенко не исключает подорожание доллара до 69,5 рубля до конца декабря благодаря санкционным заявлениям и неопределенному будущему мировой экономики.
Тем временем Гайдар Гасанов, эксперт Международного финансового центра, не согласен с коллегами. По его мнению, рубль стойко перенесет «незначительные внешние помехи», до конца этого года его курс сильно не изменится, а в начале следующего российская валюта и вовсе укрепится — до 64 рублей за доллар.
Комментарии1
Экономика , Сергей Козловский , Александр Егоров , Александр Разуваев , Минфин , Центральный банк России
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