«Простите» на хлеб не намажешь: почему Украина покаялась перед «Газпромом»

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" планирует вдвое снизить тарифы на прокачку российского газа в Европу и уже подсчитал связанные с этим убытки. По данным компании, дефицит средств достигнет 22 миллиардов гривен. Почему Киев пошел на такой шаг и чем это обернется для экономики страны — в материале РИА Новости

Миссия самоубийцы

Пресс-служба "Укртрансгаза" подчеркивает, что снижение транзитной ставки сделает прокачку газа через Украину более рентабельной, чем по строящемуся газопроводу "Северный поток — 2". По подсчетам компании, при новом тарифе европейские потребители смогут экономить до 20%, если продолжат получать топливо через украинскую ГТС, а не по новому балтийскому маршруту.

Однако такая рекламная акция для "Укртрансгаза" равносильна экономическому самоубийству. Сама компания признает, что после снижения тарифов столкнется с дефицитом средств в размере 22 миллиардов гривен и вынуждена будет сократить все расходы, в первую очередь — на модернизацию действующего трубопровода.

"Новые временные тарифы сделают невозможным полное и своевременное финансирование АО "Укртрансгаз" закупок газа на балансировку ГТС, выплаты заработных плат, проведение ремонта и осуществление капитальных инвестиций", — отмечается в пресс-релизе компании.

Таким образом, Киев сам себя загнал в ловушку. С одной стороны, модернизация трубопровода — одно из ключевых условий, на которых ЕС готов оказывать Украине политическую поддержку по вопросу газового транзита. То есть, если газопроводы не будут ремонтироваться, Запад перестанет настаивать на сохранении Россией украинского транзита хоть в каких-то объемах после пуска "Северного потока — 2".

С другой стороны, снижение тарифов — требование, выдвигаемое Украине Москвой. И на уровне президента России, и на уровне руководства "Газпрома" уже неоднократно заявлялось: прокачка газа через Украину после вступления в действие новых газопроводов сохранится только при экономической целесообразности для России.

Похоже, в Киеве признали, что политическая поддержка Запада не дает никаких бонусов в переговорах с "Газпромом". В результате принято тяжелое для украинской стороны решение о снижении тарифов на прокачку газа до привлекательного для Москвы уровня.

Страсти накаляются

Помимо чисто финансовых издержек, эта капитуляция грозит Киеву серьезными политическими последствиями. Глава "Нафтогаза Украины" ("Укртрансгаз" — его "дочка") Андрей Коболев заявил на днях, что убыточность компании ставит под угрозу закупки европейского газа, без которых страна попросту не сможет перезимовать.

"В 2018 году группа "Нафтогаз" имеет отрицательный чистый денежный поток. Мы войдем в 2019 год с минимальными остатками денежных средств, что затрудняет закупки газа в пик отопительного периода", — признался он в фейсбуке.

Ситуацию усугубляет то, что Киев вынужден закупать газ по реверсу у стран ЕС. Причем в ноябре цена побила трехлетний рекорд — 339 долларов за тысячу кубометров. Такие данные приводит Министерство экономического развития и торговли Украины. Для сравнения, средняя стоимость экспортного газа из России в Европу в 2018-м составила порядка 220 долларов за тот же объем.

Все идет к тому, что в начале следующего года у "Нафтогаза" не будет денег на закупку топлива. Сейчас украинские подземные газовые хранилища (ПГХ) заполнены на 48% их объема — это 15,54 миллиарда кубометров голубого топлива.

В теории, поскольку среднемесячное потребление газа в стране — 2,5 миллиарда кубов, запасов хватит как минимум на полгода. Однако есть техническая деталь: чем меньше запасы в ПГХ, тем ниже давление, а значит, объем газа, который можно достать из них за определенное время, постоянно сокращается в геометрической прогрессии.

Другими словами, из-за низкого давления "Нафтогаз" не сможет экстренно поднять нужное количество топлива из подземных хранилищ в случае резкого увеличения спроса в сильные морозы. Если с погодой не повезет, украинскому правительству придется провести второй тур зимней акции "Прикрути!", в ходе которой в прошлом году гражданам предлагали сократить затраты газа на отопление домов в самые холодные дни или вовсе перейти на дрова.

Хватай и беги

Это очень некстати для действующего президента накануне выборов. Впрочем, по мнению некоторых украинских аналитиков, Петр Порошенко уже смирился с неминуемым поражением и сейчас заботится лишь о личном благосостоянии.

Речь идет о неустанных попытках Киева приватизировать национальную газотранспортную систему. В сентябре заместитель председателя правления "Нафтогаза" Сергей Коновец направил премьеру Владимиру Гройсману письмо, предложив продать 49% акций оператора ГТС заинтересованному иностранному инвестору за семь миллиардов долларов. Текст письма опубликовало агентство "Украинские новости".

Это предложение встретило жесткую критику партии "Батькивщина". Ее глава Юлия Тимошенко заявила, что данная инициатива — не что иное, как попытка Порошенко по дешевке прибрать к рукам государственную собственность.

"Мы знаем точно, что аффилированные с ним офшоры задействованы в этой сделке. Такая собственность, как ГТС, должна оставаться в государственной собственности. Стоимость построения такой системы с нуля около 300 миллиардов долларов. Продать за семь почти половину ГТС — значит провести коррупционную сделку на глазах у всего общества", — подчеркнула Тимошенко.

Падение доходов "Укртрансгаза" из-за снижения тарифов на прокачку сильно снизит продажную стоимость компании в случае приватизации. Если Юлия Тимошенко права и газотранспортную систему собирается приватизировать действующий президент страны, нынешняя "игра на понижение", развернувшаяся в Киеве, получает еще одно логичное объяснение.