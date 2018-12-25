Бег с препятствиями: что происходило с рублём в 2018 году

В 2018-м с российской валютой произошли перемены, причём некоторые из них не связаны с динамикой на Московской бирже . В уходящем году рубль перестал напрямую зависеть от цен на нефть и удерживал стабильные позиции даже во время галопирующего спада сырьевых котировок в мире. К концу декабря нацвалюта закрепилась выше минимальных значений этого года и торгуется в коридоре 67—68,8 к доллару США. О «поведении» рубля в 2018 году — в итоговом финансовом обзоре RT.

Во второй половине декабря рубль удерживается выше минимальных значений 2018 года и торгуется в коридоре 67—68,8 за доллар США. На Московской бирже самое заметное снижение было отмечено 20 декабря, когда по итогам торгов российская валюта потеряла 84 копейки к американской, а курс евро впервые с конца сентября поднялся выше 78 рублей.

Валютный стратег ГК TeleTrade Александр Егоров в беседе с RT подчеркнул, что снижение нацвалюты обусловлено несколькими факторами, в том числе неудавшимся аукционом ОФЗ — ранее Минфин не смог разместить запланированный объём облигаций. Кроме того, сыграло свою роль и падение нефтяных котировок на мировом рынке.

Первые биржевые торги 2018 года стартовали на отметке 57,2 рубля за доллар. По сравнению с январём российская валюта потеряла более 15% стоимости. Основное снижение пришлось всего на два периода — апрель и август. В остальное время курс поддерживал стабильный уровень.

Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович отмечает, что ослабление рубля было вызвано преимущественно внешними причинами.

«Наиболее существенными стали два негативных фактора. Первый — усиление геополитических рисков из-за западных санкций против России. Вторым фактором, который ощутили все сегменты мирового рынка, стал переход развитых экономик к ужесточению монетарной политики. Тем самым был сформирован масштабный отток капитала из стран с развивающимися экономиками, включая и Россию. Каскадные спады в этих государствах, усиливаемые угрозами торговых войн между США и Китаем, вызывали колебания и на российском валютном рынке», — пояснил RT Покатович.

Психологическое падение

В начале апреля американский Минфин опубликовал список из 24 российских бизнесменов и чиновников, а также 14 российских компаний, на которые накладывались ограничения.

Действия властей США привели к ослаблению российской валюты более чем на 8% всего за два дня (9—10 апреля). Тогда курс доллара превысил отметку 63 рубля впервые с декабря 2016 года, а курс евро установил антирекорд позапрошлогоднего апреля и перевалил за 78 рублей.

«Зарубежные инвесторы выходили из рублёвых активов, способствуя снижению курса нацвалюты. За ними последовали и остальные участники рынка, в том числе российские. Такое поведение носило психологический характер — участники рынка испугались, что ограничения добрались до крупного бизнеса, чего раньше в таком масштабе не происходило. Если проследить динамику на рынке ОФЗ, то можно увидеть, как происходил исход зарубежных инвесторов с российского рынка», — уточнил в беседе с RT начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко.

Всего за апрель—июль нерезиденты продали облигации федерального займа на 345 млрд рублей, а доля их участия на рынке ОФЗ к 1 августа сократилась на 6,5 процентных пункта — до 28%. Об этом говорится в подготовленном Минэкономразвития прогнозе социально-экономического развития России.

Вторая станционная волна возникла в начале августа после внесения в конгресс США законопроекта, предлагающего запретить иностранным инвесторам покупку госдолга РФ, а российским госбанкам — операции в долларах. Отметим, что в 2018 году законопроект так и не был принят.

Спустя несколько дней последовало заявление американских властей о введении новых ограничений, основанием для которых стали бездоказательные обвинения в адрес Москвы в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В результате 10 августа курс доллара США на Московской бирже поднялся выше отметки 67 рублей — такое значения на торговой площадке наблюдалось впервые с августа 2016 года. Уже через месяц нацвалюта достигла своего минимального значения в 2018 году, когда стоимость доллара США превысила 70 рублей, евро — 81 рубль.

Юрий Кравченко считает, что один только фактор санкций привёл к потере российской валютой порядка десяти рублей к доллару. По мнению эксперта, справедливый курс находится на уровне начала апреля — это примерно 57 рублей за доллар.

«Именно санкционный фактор формирует существенную риск-премию почти на все классы российских активов. В результате увеличивается разница между рыночным курсом рубля и его фундаментальными уровнями. Даже с учётом наблюдаемого в конце 2018 года спада нефтяных цен можно оценить фундаментально обоснованный курс рубля вблизи 57—60 к доллару», — отмечает Антон Покатович.

Бюджетная поддержка

На вторую и третью декады сентября пришёлся наиболее заметный рост нацвалюты. За три недели рубль смог отыграть существенную часть прежних потерь, подорожав на 7%.

Эксперты связывают укрепление рубля с увеличением цен на нефть и решением Банка России приостановить до конца года покупку иностранной валюты для Минфина на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила.

Антон Покатович отметил, что, несмотря на серьёзные негативные внешние факторы 2018 года, нацвалюте удалось удержаться от существенного спада за счёт сильных фундаментальных показателей российской экономики.

«Поддержку рублю оказали профицит бюджета, который, по нашим оценкам, может составить порядка 2,6% ВВП по итогам года, а также профицит счёта текущих операций — его объёмы в 2018 году могут вырасти до исторического рекорда в 7% ВВП. К этому можно добавить также консервативную бюджетную политику, сравнительно низкую инфляцию, а также рациональную политику ЦБ», — считает Антон Покатович.

Аналитики также отмечают, что другой причиной стабилизации курса нацвалюты к концу года стало ослабление санкционной риторики. Конгресс США , скорее всего, не примет законы о новых антироссийских санкциях до конца года, сообщили опрошенные Bloomberg сенаторы. Также председатель сенатского комитета по разведке Ричард Бёрр сообщил, что расследование сената по делу «о российском вмешательстве» растянется по меньшей мере на первую половину 2019 года.

Без связи с нефтью

Укрепление российской валюты в конце сентября проходило на фоне повышения сырьевых цен. Стоимость нефти марки Brent с середины августа демонстрировала заметный рост и в начале октября достигла четырёхлетнего максимума — выше $86 за баррель.

Вместе с тем, когда нефтяные цены резко пошли вниз, ослабление рубля оказалось минимальным. К примеру, в ноябре обвал нефтяных котировок составил более 20%. При этом курс российской валюты по итогам месяца снизился лишь на 1,3% к доллару, а диапазон его колебаний в этот период не превышал 4%. Об этом сообщается в обзоре Минэкономразвития «Картина экономики. Ноябрь 2018 года».

В документе отмечается, что в IV квартале 2014 года при сопоставимом по масштабу снижении цен на нефть рубль ослаб примерно на треть в номинальном выражении относительно доллара США.

«Прежняя связь между двумя активами существенно снизилась из-за бюджетного правила. Фактически покупка валюты на внутреннем рынке ослабила рубль и зафиксировала курс в определённом диапазоне. В итоге волатильность курса из-за колебаний цен на нефть сильно сократилась», — пояснила RT заместитель директора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева.

Бюджетное правило предполагает, что сверхдоходы от продажи сырья дороже цены отсечения ($41,6 за баррель) идут не в бюджет, а направляются в Фонд национального благосостояния (ФНБ). По данным Минэкономразвития, с начала года по 22 августа с финансового рынка ушло $35,4 млрд дополнительных поступлений от нефтегазового экспорта.

«Подобный метод используется во многих нефтедобывающих странах. В период, когда нефть дорогая, часть средств откладывается про запас, чтобы использовать их, когда сырьё станет дешёвым. Российское правительство стремилось снизить зависимость рубля от цен на нефть и добилось своего», — отметил Александр Егоров.

Перелом тенденции

Председатель правления банка ФК «Открытие» Михаил Задорнов в эксклюзивном интервью RT отметил, что снижение рубля по итогам года — это перелом тенденции, поскольку российская валюта после девальвации укреплялась в течение двух лет — в 2016-м и 2017-м.

«Впрочем, надо отметить, что упали все развивающиеся рынки. Доллар укрепляется против всех валют. Мы только пятые с конца по глубине падения. Ещё больше упали турецкая лира и аргентинский песо, достаточно серьёзно обесценился бразильский риал. Почти столько же, сколько и рубль, потеряла индийская рупия (13%). И даже валюты таких стран-экспортёров, как Канада и Австралия, также обесценились на 6—8%», — подчеркнул Михаил Задорнов.

Михаил Задорнов отдельно отметил и два фактора, угрожающих стабильности нацвалюты, — это непредсказуемая динамика цен на нефть и возможное введение новых санкций против российских компаний и отдельных лиц.