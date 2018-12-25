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Плохо считают! Силуанов потребовал реформировать Росстат 

Национальная Служба Новостей + ещё 12 1 час назад
Фото: РИА Новости
У министра финансов Антона Силуанова появились претензии к Росстату. По его мнению, ведомство необходимо реформировать из-за «ужасного качества счета», пишут «РИА Новости».
Силуанов считает, что Росстат плохо рассчитывает показатель реальных доходов населения. По его словам, ведомство могло бы задействовать источники, которые есть у Федеральной налоговой службы, сообщает Ura.ru.
Министр финансов добавил, что Росстат до сих пор считает показатели вручную. При этом информацию о стоимости продуктов из потребительской корзины сотрудники ведомства собирают, фотографируя ценники в магазинах, отмечает РЕН ТВ.
По мнению Силуанова, служба нуждается в реформах и обновлении команды, передает RT. Первого вице-премьера также удивил тот факт, что Росстат, будучи важнейшим ведомством, пользуется устаревшими технологиями и инструментами.
Напомним, 20 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин, подводя экономические итоги года, отметил рост экономики на уровне 1,5%. В ответ на вопрос одного из журналистов со ссылкой на ведущих экономических экспертов, в том числе главы Счетной палаты Алексея Кудрина, о невысоком росте экономики, президент заявил: «нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая — у нас так в народе говорят», напомнив, что в бытность Кудрина вице-премьером экономика показывала примерно те же темпы роста.
Бывший министр экономики России Евгений Ясин в эфире НСН высказал мнение о том, что Алексей Кудрин не повинен в низких темпах роста российской экономики, а нынешнее снижение темпов роста экономики имеет более серьезные причины.
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Экономика , Антон Силуанов , Евгений Ясин , Алексей Кудрин , Владимир Путин , Росстат , Федеральная налоговая служба , Счетная палата , РЕН ТВ , РИА Новости , РИА Ura.ru
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