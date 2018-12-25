Плохо считают! Силуанов потребовал реформировать Росстат

Силуанов считает, что Росстат плохо рассчитывает показатель реальных доходов населения. По его словам, ведомство могло бы задействовать источники, которые есть у Федеральной налоговой службы , сообщает Ura.ru.

Министр финансов добавил, что Росстат до сих пор считает показатели вручную. При этом информацию о стоимости продуктов из потребительской корзины сотрудники ведомства собирают, фотографируя ценники в магазинах, отмечает РЕН ТВ

По мнению Силуанова, служба нуждается в реформах и обновлении команды, передает RT. Первого вице-премьера также удивил тот факт, что Росстат, будучи важнейшим ведомством, пользуется устаревшими технологиями и инструментами.

Напомним, 20 декабря в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин , подводя экономические итоги года, отметил рост экономики на уровне 1,5%. В ответ на вопрос одного из журналистов со ссылкой на ведущих экономических экспертов, в том числе главы Счетной палаты Алексея Кудрина , о невысоком росте экономики, президент заявил: «нечего на зеркало пенять, коли рожа кривая — у нас так в народе говорят», напомнив, что в бытность Кудрина вице-премьером экономика показывала примерно те же темпы роста.