Набиуллина назвала методы борьбы с санкциями 

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала о мерах, которые помогут бороться с экономическими санкциями со стороны Запада.
По её словам, речь идёт об укреплении финансовой системы страны и создании внутренней инфраструктуры. В качестве примера глава регулятора привела созданную национальную платёжную систему «Мир», а также систему передачи финансовых сообщений. При этом Набиуллина отметила, что на распространение системы, в том числе на расчёты в сфере внешней торговли, понадобится время, сообщает «Комсомольская правда».