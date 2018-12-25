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Набиуллина назвала методы борьбы с санкциями 

News.ru 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина рассказала о мерах, которые помогут бороться с экономическими санкциями со стороны Запада.
По её словам, речь идёт об укреплении финансовой системы страны и создании внутренней инфраструктуры. В качестве примера глава регулятора привела созданную национальную платёжную систему «Мир», а также систему передачи финансовых сообщений. При этом Набиуллина отметила, что на распространение системы, в том числе на расчёты в сфере внешней торговли, понадобится время, сообщает «Комсомольская правда».
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Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России , Комсомольская правда
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