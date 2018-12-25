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Орешкин поспорил с Силуановым из-за Росстата 

Рамблер + ещё 6 30 минут назад
Фото: РИА Новости
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин не согласился с критикой министра финансов Антона Силуанова в адрес Росстата, сообщает «Коммерсант».
Орешкин заявил журналистам, что методология Росстата по расчету реальных доходов населения соответствует мировым стандартам и менять ее не надо.
«Вся методология Росстата основана на международных принципах, у нас она соответствует тем руководствам, которые готовятся статкомитетом ООН. Поэтому сама методология она правильная, она универсальная, она международная, методологию менять не нужно», — сказал Орешкин.
Ранее Антон Силуанов назвал методы расчета Росстата ужасными и устаревшими. Глава Минфина предложил полностью реформировать Росстат, сменить его команду и обновить методы работы. Недовольство Силуанова вызвали данные Росстата по реальным располагаемым доходам россиян по итогам 11 месяцев 2018 года.
По данным Росстата за ноябрь, реальные располагаемые доходы россиян по итогам 11 месяцев снизились на 0,1 процента. Таким образом, показатель близок к тому, чтобы показать негативную динамику пятый год подряд — ранее они снижались с 2014 по 2017 годы.
24 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев уволил главу Росстата Александра Суринова.
Комментарии
Экономика , Антон Силуанов , Дмитрий Медведев , Александр Суринов , Максим Орешкин , Росстат , ООН , Минэкономразвития , Минфин
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