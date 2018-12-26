Минфин разместил ОФЗ почти на 7,3 млрд рублей

Минфин разместил весь выпуск облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) и датой погашения 15 декабря 2021 года в объеме 7,293 млрд рублей, следует из материалов на сайте ведомства.

Объем спроса превысил предложение более чем в два раза и составил 19,937 млрд рублей. Выручка от размещения составила 7,088 млрд рублей, а средневзвешенная доходность — 8,3% годовых.

На прошлой неделе Минфин пытался разместить три выпуска ОФЗ — два выпуска с постоянным купонным доходом в объеме 10 млрд рублей каждый, а также ОФЗ с индексируемым номиналом в объеме 5,13 млрд рублей. В результате ведомство признало несостоявшимся аукцион по размещению ОФЗ-ПД выпуска №26223RMFS из-за отсутствия заявок по приемлемым уровням цен. Остальные два выпуска были размещены не в полном объеме.