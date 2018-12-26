Путин встретился с миллиардерами в Кремле

Путин провел встречу с представителями крупного бизнеса в Кремле

Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями крупного бизнеса в Екатерининском зале Кремля.

На встречу с президентом пришли 59 бизнесменов и глав деловых ассоциаций — на 4 больше, чем годом ранее.