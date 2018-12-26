Путин встретился с миллиардерами в Кремле

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Путин провел встречу с представителями крупного бизнеса в Кремле 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Президент России Владимир Путин провел встречу с представителями крупного бизнеса в Екатерининском зале Кремля.
На встречу с президентом пришли 59 бизнесменов и глав деловых ассоциаций — на 4 больше, чем годом ранее.
Как сообщает ТАСС, из участников прошлогодней встречи в Кремле не было находящегося под арестом совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова, бывшего владельца ритейлера «Магнит» Сергея Галицкого, гендиректора «Яндекса» Аркадия Воложа, председателя совета директоров Альфа-банка Петра Авена, главы «Аэрофлота» Виталия Савельева, гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова и экс-главы ВЭБа Сергея Горькова, которого в этот раз сменил действующий руководитель банка Игорь Шувалов.
В сегодняшней встрече приняли участие председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс, гендиректор «Совкомфлота» Сергей Франк, совладелец «Новапорта» Роман Троценко и основатель USM Holdings Алишер Усманов, владелец Volga Group Геннадий Тимченко, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, генеральный директор ГК "ИнфоВотч", соучредитель Лаборатории Касперского Наталья Касперская, гендиректор «Норникеля» Владимир Потанин, председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский, председатель совета директоров ММК Виктор Рашников, бизнесмен Михаил Прохоров, глава «Газпрома» Алексей Миллер, председатель совета директоров «Русснефти» Михаил Гуцериев, гендир «Газпром нефти» Александр Дюков, председатель правления «Сибур Холдинг» Дмитрий Конов, руководители «ФСК ЕЭС» Андрей Муров, «Русагро» Вадим Мошкович, Ростелекома Михаил Осеевский и другие.
Комментарии251
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