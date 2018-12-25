Москва атакует: Медведев добавил Украине санкций

Премьер-министр России Дмитрий Медведев расширил санкции против Киева. Список физических и юридических лиц из Украины, подпадающих под российские рестрикции, расширен более чем на 200 лиц и организаций. К ним будут применены «специальные экономические меры».

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении санкционного списка, в который входят физические и юридические лица Украины. Об этом он написал на своей странице в твиттере.

«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление», — говорится в нем.

В сообщении подчеркивается, что сделано это «для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России».

Список физических и юридических лиц из Украины, подпадающих под российские контрсанкции, расширен более чем на 200 лиц и организаций, позже сообщила пресс-служба правительства.

«Подписанным постановлением списки физических и юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, расширены в общей сложности более чем на 200 лиц и организаций», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина (цитата по ТАСС).

Очередной виток обмена санкциями начался в октябре этого года.

Президент России Владимир Путин 22 октября подписал указ о специальных экономических мерах в ответ на антироссийские санкции Украины. Указ главы государства не содержал конкретных санкций и перечня лиц, в отношении которых они вводятся. При этом подчеркивалось, что меры не коснутся украинского народа в целом.

Правительству было поручено составить список физических и юридических лиц, в отношении которых эти санкции будут применены.

Постановление правительства о введении специальных экономических мер в отношении 322 украинских граждан и 68 компаний Медведев подписал 1 ноября 2018 года.

Санкции предусматривали блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на вывод капитала за пределы России.

В кабмине РФ тогда отмечали, что введение российских контрмер «направлено на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины, на снятие ограничений, введенных ранее украинской стороной в отношении этих лиц, и нормализацию двусторонних отношений».

При этом правительство России заявляло о возможности отмены вводимых контрсанкций в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц. Кроме того, кабмин оставлял за собой и право на расширение этих ответных мер. Чем и воспользовался 25 декабря.

Премьер Медведев при этом говорил, что санкции коснутся только тех компаний и граждан Украины, что «наносят вред интересам России, совершают действия, направленные на причинение ущерба государству».

По мнению главы правительства, для России все санкции — это «не вопрос жизни и смерти».

«Не мы эти санкции начали вводить, и не нам прекращать их действие», — говорил он. СССР жили под санкциями десятилетиями — «и ничего», отметил Медведев.

Президента Украины Петра Порошенко в списке нет, но включен его сын Алексей.

Среди компаний — крупнейшее химическое предприятие Украины «Днепроазот», нефтегазовая компания «Гео Альянс», производитель спиртосодержащей продукции «Укрспирт», одна из крупнейших украинских торгово-промышленных групп Fozzy Group, производитель грузовых автомобилей «АвтоКрАЗ», производитель теплоэнергетического оборудования «Укрхимэнерго», страховая компания «ИНГО Украина», дистрибьютор на фармацевтическом рынке «БаДМ», банк «Кредит Днепр», одно из крупнейших украинских аграрных предприятий «Продовольственно-зерновая корпорация Украины», финансово-промышленная группа «Девелопмент констракшн холдинг», медиагруппа StarLightMedia.