Карточный домик: куда Трамп завел мировую экономику

Дональд Трамп стал президентом Америки под лозунгом возвращения ей былого величия. Однако второй год правления действующего президента заканчивается почти катастрофическим обвалом на американском фондовом рынке, который по масштабам уже сравнивают с временами Великой депрессии. Как это произошло и чего ждать в наступающем году?

Только в декабре американский фондовый рынок упал на 15%, а если после Рождества и до Нового года упадет еще на 2%, то тем самым побьет абсолютный месячный антирекорд. Причин столь масштабного падения называют несколько, в том числе чисто политические.

Вроде бы фундаментально сейчас американская экономика находится в неплохой форме. По итогам года рост ВВП, как ожидается, должен составить не менее 3,5%.

Однако про американский фондовый рынок уже несколько месяцев говорят, что он сильно перегрет, оторвался от фундаментальных экономических показателей и, как минимум, его масштабная коррекция, назревала давно. Как обычно бывает в таких случаях, на фоне общих ожиданий конкретное время начала больших неприятностей определили несколько случайно сошедшихся факторов.

Сказалось резкое падение нефтяных цен, хотя они на фоне введения жестких санкций против Ирана администрации Трампа с начала ноября должны были вроде начать расти. Ну что ж, рынок уже не раз наказывал тех, что ходят толпой и совершают сделки, находясь, как им кажется, в тренде. Начав войну на иранском направлении, Дональд Трамп открыл и второй фронт — на направлении китайском, по сути, объявив Пекину тарифную войну.

Само по себе ожидание того, что в новом году Америка может вести 25-процентные пошлины на весь китайский импорт объемом не менее $250 млрд, сначала насторожили рынки, а потом сильно подтолкнули их падение. Периодически звучащие успокаивающие заявления о том, что американские и китайские торговые переговорщики после временного перемирия, объявленного Трампом и Си Цзиньпином в Аргентине 1 декабря, как-нибудь успеют договориться, на самом деле уже никого не успокаивают.

Опасения по поводу начала масштабной торговой войны между Америкой и Китаем спровоцировали другие, еще более негативные прогнозы о том, что вся мировая экономика начнет замедляться. И это стало дополнительной причиной падения американских фондовых рынков, которые, как обычно, вызывают «эффект домино» на всех мировых рынках.

В то же время нельзя не заметить, что большую роль в столь пессимистичном окончании текущего экономического года внесла сама американская администрация, которая в последнее время, с подачи импульсивного президента, начала вести себя, как слон в посудной лавке.

Вот уже действительно кому надо посоветовать, что, прежде чем что-либо писать в своем твиттере, надо трижды подумать, так это нынешнему хозяину Белого дома.

Трамп все эти месяцы, находясь у власти, полагал, что твердо следует провозглашенному им курсу на восстановление величия Америки. Однако многие его конкретные действия и заявления как раз привели к тому, что в осуществимости этого лозунга все больше сомнений даже у его электората.

Спровоцированная Трампом, и вовсе не неизбежная, торговая война с Китаем пока не принесла никаких ни побед, ни даже сколь-либо ощутимых выгод тем самым американским производителям, ради которых это вроде бы все и затевалось. Например, ответные тарифные действия китайских властей уже привели к резкому сокращению, почти до нуля, экспорта американской сои в Китай. Получается, Трамп тем самым ударил по своим же избирателям со Среднего Запада, которые в ходе избирательной кампании открыв рот слушали его обещания о том, как он заткнет за пояс наглых китайцев.

Импульсивность и непредсказуемость действий и заявлений нынешнего президента вызвали нешуточную панику на фондовом рынке в последние дни. А именно слухи о том, что Трамп серьез обсуждал возможность увольнения главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла.

Теоретически, американский президент действительно может отправить в отставку главу ФРС, хотя законодательное регулирование на сей счет весьма туманно. Этого еще ни разу не случалось в истории США.

В соответствующем законе сказано лишь, что глава ФРС может быть отправлен в отставку «за дело» (по веским причинам), подразумевается, что за, по сути, уголовные преступления, но никак иначе. В противном случае увольнение главы ФРС поставит под сомнение независимость американского аналога Центробанка , чем вызовет такой крах на всех мировых фондовых рынках, что нынешние неприятности на этом фоне покажутся детской шалостью лужайке.

Ситуацию усугубил министр финансов США Стивен Мнучин, который принялся успокаивать инвесторов рассуждениями о том, что, дескать, вопрос об отставке Пауэлла действительно обсуждался в Белом доме, но в результате пришли к выводу, что это нецелесообразно и невозможно. Успокоения возымели совершенно обратный эффект, поскольку у инвесторов, очевидно, волосы встали дыбом от того, на каком «диком» уровне нынешняя администрация осуществляет свое руководство страной и пытается руководить экономикой. Теперь от Трампа достается уже Мнучину, которого он пытается сделать крайним в нынешнем фондовом крахе.

Помимо всего прочего, это свидетельствует о том, что за два года работы администрация действующего президента так и не стала эффективным работающим механизмом. Ее периодически сотрясают скандалы, неожиданные отставки, утечки несанкционированных слухов и тому подобный бардак.

После недавней отставки начальника аппарата Белого дома Келли следующим потрясением стала еще более скандальная отставка главы Пентагона Джеймса Мэтисса. Он открыто выразил недовольство, что Трамп фактически волюнтаристски, после разговора с турецким президентом с Эрдоганом, принял решение о выводе американских войск из Сирии. Притом, что фактически все военное командование США ему это делать настоятельно не советовало. Поскольку, во-первых, война с терроризмом там отнюдь не закончена, а во-вторых, тем самым Трамп вручает победу в Сирии русским и их союзникам в поддержке Башара Асада иранцам.

Наконец, «вишенкой на торте» стало «закрытие правительства» (shutdown) ввиду невозможности его финансировать по причине не утвержденного бюджета. Причиной опять же стали «хотелки» Трампа — зависшие в конгрессе ассигнования в размере $5 млрд на строительство стены между США и Мексикой, построить которую Трамп обещал в ходе своей избирательной кампании.

Правда, он обещал, что за эту стену заплатит сама Мексика, однако она это сделать отказалась, и теперь уже сенат, где у республиканцев большинство, отказывается выделять республиканскому же президенту эти самые миллиарды.

Это, разумеется, тоже никак не способствует укреплению представления о том, что Америка под водительством Трампа уверенно идет к восстановлению былого величия. При том, что это уже третий shutdown в нынешнем году.

Что дальше? Дальше все большее число прогнозов сходятся на том, что Америке грозит уже не только падение на фондовых рынках, но и полномасштабная рецессия. Ровно так случилось в конце 20-х — начале 30-х годов прошлого века, когда падение на фондовых рынках, кстати, тоже спровоцированное тогда повышением тарифов, затем вызвало самый глубокий спад американской экономики за всю ее историю.

Глядя на нынешние проблемы США, во многом вызванные неумелыми, безграмотными действиями администрации, некоторых может разбирать чувство злорадства: мол, вот они начали против нас санкционную войну, однако хамские манеры поведения в сфере международной экономики (да и не только) ударили теперь по самой Америке.