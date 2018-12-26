Китай отказал России в дедолларизации

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Китай указал Москве на ее место 

Ридус 2 часа назад
Отказ Китая подписать соглашение с Россией о расчетах в нацвалютах, которое готовилось с 2014 года и которое российские чиновники считали уже практически решенным делом, должен стать для Москвы моментом истины.
Пекин отказался подписывать даже меморандум о намерениях — ничего не обязывающую бумажку. Но в Китае больше не считают необходимым соблюдать даже видимость сотрудничества со страной, которую там считают политическим и экономическим банкротом.
Китай хотя и не вводил формальных санкций против России, но де-факто присоединились к ним: банки КНР отказываются проводить валютные операции с российскими банкам, значительно сократили участие во внешнеторговых сделках.
Внешнеторговый оборот двух стран в 2018 году прогнозируется в размере свыше 100 млрд долларов, но при этом неуклонно снижается доля рублевых контрактов.
Единственным недоларровым контрактом, которым может похвастаться Россия, является продажа Китаю комплексов С-400.
Тем самым в Китае дезавуировали заявление главы ВЭБ Игоря Шувалова, который не далее как в ноябре прогнозировал, что две страны могут перейти на недолларовые расчеты «до конца года».
Как можно торговать в национальной валюте со страной, которая, по мнению Пекина (равно как и других участником всемирной торговли), полностью обанкротилась, говорит руководитель группы Китая в ИМЭМО РАН Василий Михеев.
«В российско-китайском товарообороте около 70% внешнеторговых операций проводятся в долларах, около 2% — в юанях и ноль — в рублях. В Пекине, в отличие от Москвы, умеют разделять политические «хотелки» и реальности международного бизнеса. Как кого-то может заинтересовать российский рубль, если он ведет себя непредсказуемо?» — сказал он «Ридусу».
О том же «Ридусу» сказал и эксперт Института Дальнего Востока РАН Александр Ларин:
«После 2014 года в Пекине резко охладели к сотрудничеству с Москвой. И хотя прямо там это стараются не демонстрировать, шила в мешке не утаить. Причины здесь как политические — конкретно: нежелание вести дела со страной, которая находится под западными санкциями, — так и сугубо экономические. В мире многие не видят перспектив у российской экономики и не хотят вступать в финансовые отношения со страной, которую ее контрагенты считают банкротом».
Если для руководства РФ уход от расчетов в долларах является политически мотивированным шагом, то китайцы относятся к подобным вещам предельно прагматично и на все предложения из Москвы ранее отделывались невнятным мычанием. А теперь отбросили и эти китайские церемонии и прямо указали России на ее место в системе китайских ценностей.
Для Китая нормальные деловые отношения с идеологическим противником — США — несоизмеримо важнее деловых отношений со «стратегическим партнером» Россией. Потому что первые — это «живые» деньги, проекты и рабочие места, а вторые — это в основном разговоры в пользу бедных.
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Экономика , Видео , Статьи , Игорь Шувалов , Василий Михеев , Александр Ларин , ВЭБ , РАН , ИМЭМО РАН , Ридус
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