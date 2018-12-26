Китай отказал России в дедолларизации

Китай указал Москве на ее место

Отказ Китая подписать соглашение с Россией о расчетах в нацвалютах, которое готовилось с 2014 года и которое российские чиновники считали уже практически решенным делом, должен стать для Москвы моментом истины.

Пекин отказался подписывать даже меморандум о намерениях — ничего не обязывающую бумажку. Но в Китае больше не считают необходимым соблюдать даже видимость сотрудничества со страной, которую там считают политическим и экономическим банкротом.

Китай хотя и не вводил формальных санкций против России, но де-факто присоединились к ним: банки КНР отказываются проводить валютные операции с российскими банкам, значительно сократили участие во внешнеторговых сделках.

Внешнеторговый оборот двух стран в 2018 году прогнозируется в размере свыше 100 млрд долларов, но при этом неуклонно снижается доля рублевых контрактов.

Единственным недоларровым контрактом, которым может похвастаться Россия, является продажа Китаю комплексов С-400.

Тем самым в Китае дезавуировали заявление главы ВЭБ Игоря Шувалова , который не далее как в ноябре прогнозировал, что две страны могут перейти на недолларовые расчеты «до конца года».

Василий Михеев. Как можно торговать в национальной валюте со страной, которая, по мнению Пекина (равно как и других участником всемирной торговли), полностью обанкротилась, говорит руководитель группы Китая в ИМЭМО РАН

«В российско-китайском товарообороте около 70% внешнеторговых операций проводятся в долларах, около 2% — в юанях и ноль — в рублях. В Пекине, в отличие от Москвы, умеют разделять политические «хотелки» и реальности международного бизнеса. Как кого-то может заинтересовать российский рубль, если он ведет себя непредсказуемо?» — сказал он «Ридусу».

Александр Ларин: О том же «Ридусу» сказал и эксперт Института Дальнего Востока РАН

«После 2014 года в Пекине резко охладели к сотрудничеству с Москвой. И хотя прямо там это стараются не демонстрировать, шила в мешке не утаить. Причины здесь как политические — конкретно: нежелание вести дела со страной, которая находится под западными санкциями, — так и сугубо экономические. В мире многие не видят перспектив у российской экономики и не хотят вступать в финансовые отношения со страной, которую ее контрагенты считают банкротом».

Если для руководства РФ уход от расчетов в долларах является политически мотивированным шагом, то китайцы относятся к подобным вещам предельно прагматично и на все предложения из Москвы ранее отделывались невнятным мычанием. А теперь отбросили и эти китайские церемонии и прямо указали России на ее место в системе китайских ценностей.

Для Китая нормальные деловые отношения с идеологическим противником — США — несоизмеримо важнее деловых отношений со «стратегическим партнером» Россией. Потому что первые — это «живые» деньги, проекты и рабочие места, а вторые — это в основном разговоры в пользу бедных.