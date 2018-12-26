Маргарет Тэтчер попадет на деньги

Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер может быть изображена на новых банкнотах номиналом 50 фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

Сообщается, что Банк Англии намеревался почтить память британских ученых. В список почти из тысячи человек включили кандидатуры британцев, которые внесли значимый вклад в развитие науки и уже умерли. Маргарет Тэтчер отвечает этим требованиям, так как до начала политической карьеры она занималась химией.

Среди конкурентов экс-премьера — космолог Стивен Хокинг , отец теоретической информатики Алан Тьюринг, Розалинда Франклин, женщина, чья работа помогла обнаружить ДНК, а также автор и естествоиспытатель Хелен Беатрикс Поттер.

Финальным отбором займется специальный комитет. Итоговое решение будет объявлено летом 2019 года.