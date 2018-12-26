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Маргарет Тэтчер попадет на деньги 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: globallookpress.com
Бывший премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер может быть изображена на новых банкнотах номиналом 50 фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.
Сообщается, что Банк Англии намеревался почтить память британских ученых. В список почти из тысячи человек включили кандидатуры британцев, которые внесли значимый вклад в развитие науки и уже умерли. Маргарет Тэтчер отвечает этим требованиям, так как до начала политической карьеры она занималась химией.
Среди конкурентов экс-премьера — космолог Стивен Хокинг, отец теоретической информатики Алан Тьюринг, Розалинда Франклин, женщина, чья работа помогла обнаружить ДНК, а также автор и естествоиспытатель Хелен Беатрикс Поттер.
Финальным отбором займется специальный комитет. Итоговое решение будет объявлено летом 2019 года.
Маргарет Тэтчер — 71-й премьер-министр Великобритании, лидер Консервативной партии, баронесса. Первая женщина, занявшая этот пост, а также первая женщина, ставшая премьер-министром европейского государства. Получила прозвище «железная леди» за резкую критику советского руководства.
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Комментарии
Экономика , Маргарет Тэтчер , Стивен Хокинг , Консервативная партия
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