Санкции — не оправдание: что власти хотят от бизнеса

В преддверии Нового года Владимир Путин встретился с представителями деловых кругов. Президент дал понять: санкции Запада не могут быть оправданием для предпринимателей и России нужен экономический прорыв. Для этого бизнес должен будет поделиться деньгами и идеями для реализации нацпроектов.

На традиционную предновогоднюю встречу в Кремль на этот раз пришли 59 бизнесменов, в том числе главы госкомпаний и банков. Курс этим «капитанам» Владимир Путин задает с 2000 года, когда состоялась первая встреча такого рода.

В декабре 2018-го при общении с предпринимателями, сразу же выяснилось, что они крайне неохотно идут на общение с журналистами, на конкретные вопросы только разводят руками и пытаются понизить значимость мероприятия, называя встречу в Кремле «новогодней», «праздничной» и не предполагающей обсуждение проблем».

В крайнем случае, бизнесмены, с которыми пообщался корреспондент «Газеты.Ru» , говорили, что проблемы если и есть, то они пришли сюда не ставить их перед главой государства, а «просто послушать» и пообщаться с коллегами.

Алишер Усманов , основатель USM Holdings, уклонился от ответов о предполагаемых вопросах для обсуждения бизнеса с Путиным. Он считает, что на таких встречах вопросов не принято задавать. Зато Усманов с удовольствием ответил на вопрос коллег, как для него сложился уходящий год: «Слава богу, хорошо!»

Он добавил, что если по итогам встречи у Кремля будут поручения, то «будем выполнять». «Не будет поручений, тоже хорошо. Просто поздравим друг друга с Новым годом», — сказал Усманов.

Глава Сбербанка Герман Греф на вопрос про санкции и их влиянии на бизнес дал понять, что все уже привыкли работать в жестких условиях.

«Когда какая-то болезнь только начинается, ты остро реагируешь на это… Мы живем с антироссийскими санкциями уже 4 года. Это уже такой хронический фактор. Мы живем с этим как с постоянной болью в спине», — сказал Греф.

Алексей Мордашов , председатель совета директоров «Северстали» , признался «Газете.Ru», что запланировано его выступление на этой встрече. Он пояснил, что затронет тему внешнеэкономической деятельности и работы таможни, а также ряд других вопросов, но детали сообщить отказался.

Глава ВТБ Андрей Костин сказал «Газете.Ru», что встречи с деловыми кругами в Кремле традиционно проходят в таком формате, что каждый говорит о том, что у него наболело. «У меня ничего не наболело. В том числе по налоговой нагрузке. Поэтому я послушаю президента. И встреча тем более новогодняя», — отметил он.

Костин также сказал, отвечая на вопрос «не боится ли он усиления санкций», что он ничего не боится. А на вопрос, «надо ли продлевать срок возврата капиталов в Россию», глава ВТБ ответил: «Все будет хорошо».

Напомним, главной темой встречи с бизнесом в прошлом году стало возвращение компаний в российскую юрисдикцию или, как еще говорили эксперты, суверенизации капиталов.

Вторая важнейшая проблема для бизнеса, именно для крупного и экспортно-ориентированного, это тема дополнительных фискальных сборов. Спустя год, эта проблема для «крупняка» не ушла с повестки дня.

Ранее власти попытались заставить экспортеров, которые получили дополнительную прибыль от ослабления курса рубля, поделиться деньгами. Помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов предложил ввести специальный сбор для них.

В итоге, власть и бизнес сошлись на компромиссе: бизнес профинансирует крупные инфраструктурные и ключевые социальные проекты. На несколько триллионов рублей. Курирует эту тему первый вице-премьер Антон Силуанов

В кулуарах, еще до начала встречи с Путиным, Силуанов сообщил «Газете.Ru», что правительство создает все условия для того, чтобы бизнес начал участвовать в реализации крупных проектов. «Да, мы создаем условия, создаем», — твердо сказал Силуанов. На уточняющий вопрос: достаточны ли эти условия, Силуанов ответил: «Вот сейчас на совещании, возможно, узнаем».

Но первому вице-премьеру не понравилась формулировка вопроса «начал ли бизнес делиться» с обществом. «Ну что значит „делиться“? Так говорить неправильно», — сказал чиновник.

Не захотели говорить на эту тему и Сулейман Керимов , основатель инвестиционного холдинга «Нафта-Москва», и Михаил Прохоров , президент группы «Онэксим». Прохоров сообщил, что он вообще не входит в РСПП . То есть, дал понять, что участие в мега-проектах — это не его проблема.

На вопрос, как оценивается бизнесом идея президентского помощника Белоусова о том, что бизнес должен делиться, Герман Греф ответил сурово: «Спрашивайте у тех, кто генерит такие идеи».

Но Белоусов на общение с журналистами не вышел. Зато Путин не скрывал, что именно он хочет обсудить с бизнесом на этот раз, какие приоритеты ставит. Догадаться, впрочем, не составило труда.

«Для нас — для меня, для моих коллег из администрации, из правительства… важнейшим направлением работы является реализация национальных проектов», — сказал Путин, открывая встречу.

Он сказал, что без бизнес-сообщества эти проекты не могут быть реализованы.

Более того, Путин рекомендовал бизнесу проявить «сопричастность к достижению прорыва, необходимого для России».

То есть, отказ от экономического прорыва под предлогом санкций, ползучего роста косвенных налогов и дешевеющего барреля — будет расценен Кремлем, как просто отговорка.

«Хочу напомнить и еще раз сказать о том, что уже в первом квартале наступающего года будет развернута работа по этим национальным проектам и, надеюсь, будут достигнуты предметные договоренности с вами, вашими коллегами, которых в этом зале, может быть, и нет, с бизнесом в целом — по развитию нацпроектов», — по-доброму предупредил Путин, напомнив направления для прорыва.

Это повышение производительности труда до 5%. Инновационный и кадровый прорывы.

Еще один приоритет — «это экологическое благополучие граждан». А в ответ на антироссийские санкции Путин предложил бизнесу повышать «конкурентоспособность нашей экономики». На глобальном уровне.

Кроме того, Путин немного успокоил бизнес. Во-первых, Кремль не хочет самоизоляции России. «Мы не собираемся впадать, конечно, в изоляционизм, об этом с вами тоже неоднократно говорили, строить какие-то барьеры для международного экономического сотрудничества. Понимаем прекрасно, что это само по себе будет сдерживать развитие страны», — сказал Путин.

Во-вторых, экспортерам, прежде всего «в несырьевом секторе, высокотехнологичных областях, сельском хозяйстве» будет оказана поддержка: «На это должны быть настроены министерства, ведомства… Надеюсь, что это найдет своё отражение в практической деятельности правительства, а также в работе наших торговых представителей за рубежом», — пообещал Путин.

Тему возврата капитала на родину и формат участия бизнеса в нацпроектах Путин не затронул. По крайней мере, в открытой для прессы части. Но предложил бизнесу пообщаться неформально. Захочет ли бизнес активнее возвращать свои капиталы домой и вкладываться в «проекты века» пока осталось не выяснено.

«Для возвращения капиталов из-за рубежа в Россию в последнее время более критичны неблагоприятные условия, возникающие по отношению к российскому бизнесу за пределами России: это и прямые западные санкции, и даже в ряде случаев трудности при общении нашего бизнеса с китайскими банками», — говорит Пётр Пушкарёв, шеф-аналитик ГК Tele Trade.

То есть, если внешние условия ужесточатся, тогда и капитал репатриируется в специальные «русские офшоры» быстрее.

Что касается условий для возвращения, то формально для этого правительством многое делается, считает эксперт. «Но для президента важна как раз обратная связь от бизнеса, чтобы понять, как это работает, или почему не вполне работает?» — говорит Пушкарев.

И с учетом этой обратной связи президент, судя по всему, решит продлевать ли сроки возврата капитала и если все-таки продлевать, то что именно за это время должно быть подкорректировано.