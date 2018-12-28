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«В 2019 году возможно повторение экономического кризиса 2008-го» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Центральный Банк России опубликовал прогноз об инфляции и ценах на будущий год. Она прогнозируется на уровне 5–5,5%. Причиной роста станет повышение НДС и произошедшее в 2018 году ослабление рубля. Несмотря на слова президента Владимира Путина о том, что «сохраняется приемлемая инфляция», россияне обеспокоены возможным резким ростом цен. Что ожидать жителям в будущем году, рассказал председатель межрегиональной общественной организации «Ассоциация предпринимателей Республики Крым и города Севастополь» Гирей Бекиров:
«В 2019 году вырастут цены практически на все. Но нужно понимать, что повышение цен будет прежде всего не из-за роста НДС на 2%, а из-за обесценивания валют. НДС повышают из-за снижения объема налоговых сборов, чтобы компенсировать убытки. Это может повысить стоимость товара для потребителя максимум на 3%, но в реальности она вырастет примерно на 10–15%, в первую очередь на импортные товары. Ретейл поднимет цены на сельхозпродукцию за счет подорожания бензина и других составляющих.
Доллар по 70: рубль ищет новое дно
Сегодня в мире нарастает геополитический кризис, обусловленный перераспределением сфер влияния государств, с этим связаны экономические проблемы. Фиксируется кризис потребления, который связан со снижением платежеспособности населения, денежная масса «схлопывается», останавливает движение. Это продолжается с 2014 года.
Идет изменение глобальной модели экономики: от единой финансовой системы к условно региональным системам, мощным местным экономикам. Кризис еще не вошел в острую фазу. Эксперты прогнозируют падение международных рынков и повторение кризиса 2008 года в будущем году, но более растянутого по времени. В течение двух лет остановятся все капиталы.
Для населения это означает гарантированное повышение цен, так как предприниматели будут компенсировать недостаток спроса, падение доходов граждан и обесценивание валют, которые не будут иметь полноценного обеспечения.
Смягчить ситуацию и удовлетворить спрос в условиях отсутствия денег можно за счет легального бартера внутри производственных или потребительских кооперативных систем. То есть если денежная масса падает и идут кассовые разрывы, люди внутри коопераций могут обмениваться товарами».
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Комментарии452
Экономика , Видео , Статьи , Владимир Путин , Центральный банк России
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