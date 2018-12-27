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Силуанов рассказал о планах по дедолларизации 

Российская Газета 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Россия намерена снижать долю расчетов в долларах и в этом, и в следующем году без каких-либо ограничений для граждан. Об этом заявил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов в эфире телеканала "Россия-24".
По его словам, использование рубля и других валют, которые не подвергаются ограничениям при проведении платежей, выгодно предприятиям. Он также подтвердил, что ограничений для населения на хранение сбережений в долларах и других валютах вводить не планируется. Речь идет только об облегчении расчетов в российской валюте по поставкам товаров и услуг для предприятий.
Ранее Силуанов рассказывал, что сейчас около трети международных платежей России в долларах проводятся с задержкой. По его словам, эта проблема наиболее актуальна в сфере оборонных контрактов.
Также глава Минфина сообщал, что правительство намеревается через налоговые преференции стимулировать участников внешнеторговой деятельности к расчетам в национальных валютах. План по дедолларизации экономики, который содержит эти и другие предложения, подготовлен Минфином, Минэкономразвития и Банком России и внесен на рассмотрение в кабмин, отмечал Силуанов.
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Комментарии1
Экономика , Антон Силуанов , Минэкономразвития , Минфин , Центральный банк России
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