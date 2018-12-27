Гройсман дал прогноз по росту экономики Украины в 2019 году

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман спрогнозировал, на сколько вырастет экономика страны в следующем году. Как сообщает УНИАН, по словам Гройсмана, консенсус-прогноз по росту ВВП Украины в 2019 году составляет 3,5%. «Что касается 2019 года, то мы прогнозируем дальнейший рост. Консенсус-прогноз, который мы имеем на декабрь, говорит о росте в 3,5%. Подчёркиваю, что мы можем расти больше», — сказал он. Ранее депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что украинские власти отдали страну в экономическое рабство.