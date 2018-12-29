СМИ рассказали, как датская автономия разрушает антироссийский фронт

Фарерские острова, которые являются автономным регионом в составе Дании и не поддержали санкции Евросоюза в отношении Москвы, получают огромную прибыль от экспорта рыбы в Россию, подрывая в то же время единство антироссийского фронта, пишет Sveriges Radio.

Воспользовавшись ситуацией, Фарерские острова смогли заполнить нишу на российском рынке после ухода оттуда европейских поставщиков, и теперь более четверти всего экспорта идет в Россию. Так с 2013 года, объем поставок рыбы из Фарерских островов вырос с 700 миллионов до 2,5 миллиардов датских крон (383,1 миллиона долларов), указывает издание.

"По сути, мы ничего и не меняли, за стол переговоров нас также никто не приглашал", — заявил министр рыбного хозяйства Фарерских островов Хёгни Хойдаль, добавив, что в стране достигнут политический консенсус по вопросу санкций против России.

Однако Фарерские острова не являются независимым государством. Оно обладает самоуправлением, но входит в состав Дании. При этом автономия не входит в ЕС и может самостоятельно определять свою торговую политику, поэтому с юридической точки зрения Фареры не обязаны поддерживать санкции, чем вызывают раздражение в датском правительстве, констатирует Sveriges Radio.

"Мы на Западе пытаемся выступать против российской агрессии единым фронтом. Поэтому то, что фарерцы игнорируют санкции — это проблема. Юридически здесь поводов для критики нет. Но в этой ситуации есть также моральный аспект, и в этом плане они поступают неправильно", — цитирует Sveriges Radio уполномоченного датской партии Венстре по внешнеполитическим вопросам Микаэля Аструп Йенсена.

По его мнению, действия Фарерских островов могут серьезно навредить Евросоюзу, поскольку недавно оно расширило сотрудничество с Россией, подписав с ЕАЭС декларацию о намерениях.

"Фарерские острова могут стать "элементом российской пропаганды". В России теперь могут говорить о том, что западный мир не един, при этом они могут использовать Фареры", — считает Йенсен.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Москву во вмешательстве, ввел против нее санкции, та приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине. В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций в отношении России.