Биться о стену: Трамп погрузил Америку в шатдаун

Правительство США не сможет работать как минимум до начала 2019 года. Президент Дональд Трамп не договорился с Конгрессом о финансировании строительства стены на границе с Мексикой, и потому бюджет так и не был принят. Без денег сидят Минфин Госдеп и другие ведомства и учреждения. Эксперты оценивают убытки от шатдауна в миллиарды долларов и не исключают, что эта война может стоить Трампу кресла в Белом доме.

Новый год без работ

Приостановка работы американского правительства продолжится как минимум неделю. На заседании 27 декабря Сенат США не стал рассматривать проект бюджета.

Обе палаты Конгресса собрались в четверг, но не предприняли никаких шагов, чтобы положить конец частичному закрытию федерального правительства, констатирует Reuters

Агентство отмечает, что следующее рассмотрение этого вопроса может состояться 2 января. На сайте Конгресса ближайшее заседание анонсировано 31 декабря. Однако гарантий, что дело сдвинется с мертвой точки в одну из этих дат, не может дать никто.

Представитель лидера демократов в Сенате заявил 27 декабря, что партии далеки от компромисса, а потому вполне возможен вариант, при котором приостановка работы правительства продолжится и в начале 2019 года.

Происходящее добавляет нервозности финансовым рынкам, отмечает инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин. Проблема остается нерешенной и переносится на следующий год.

Уперлись в стену

«Government shutdown» или просто «шатдаун» (временная приостановка работы правительства) — нередкое явление в американской практике. Работа федеральных министерств и ведомств зависит от их финансирования, которое утверждается специальными актами обеими палатами Конгресса.

До того, как это произойдет, чиновники не могут проводить платежи и получать денежные транши, в том числе на выплату зарплат. Обычно на это время служащие отправляются в неоплачиваемые отпуска. С 1977 года шатдаун происходил в стране около 20 раз. Но в этом году был поставлен рекорд — впервые за 40 лет правительство прекращало работу трижды.

Причина проблем — несогласованность позиции демократов и республиканцев по вопросу финансирования стены на границе с Мексикой. Республиканцы и президент Дональд Трамп настаивают, чтобы на это сооружение было выделено $5 млрд Демократы же пытаются снизить эту сумму до $1,3 млрд

Поскольку компромисса нет, ровно в полночь 22 декабря перестала работать примерно четверть федеральных учреждений.

Сам же Трамп ясно дал понять, что «любой документ о финансировании работы правительства должен включать в себя пункт о безопасности на границе».

Эту позицию неоднократно подтверждали представители президента. Оградить американцев от нелегальной миграции из Мексики — центральное предвыборное обещание Трампа. По словам президента, по факту, финансировать стену будет Мехико, правда, не напрямую, а посредством нового соглашения о торговле с Мексикой и Канадой (USMCA), заменившего NAFTA.

Да и не стена это будет в обычном понимании слова. Речь идет о «художественно спроектированной конструкции из стальных реек», отмечает президент.

От нервного срыва до мирового кризиса

Демократы уже назвали происходящее следствием «нервного срыва» главы Белого дома. Даже прекращение работы части ведомств может обойтись экономике США в миллиарды долларов, отмечает ABC

Государственные органы США 27 декабря уже начали уведомлять общественность о вероятных перебоях в оказании госуслуг, отмечает эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский

Долгая приостановка деятельности правительства США потенциально может привести к дефолту в стране, увеличению стоимости государственного долга и обесцениванию доллара. Американские биржи уже лихорадит.

Сильнейший со времен Великой депрессии обвал фондовых индексов, который был спровоцирован внутриполитическим конфликтом, несмотря на начавшуюся коррекцию, является прямым подтверждением того, что инвесторы крайне серьезно оценивают возможные негативные последствия для экономики в целом, отмечает директор Экспертной группы Veta Дмитрий Жарский.

Если конфликт не завершится в начале года, вполне вероятно, что рынок отреагирует мощнейшей распродажей бумаг американских компаний, что может вызвать цепную реакцию на всех крупнейших биржах мира и сформировать предпосылки для очередного мирового экономического кризиса, полагает эксперт.

Помимо этого, под угрозой и политические позиции самого Трампа. На днях Reuters опубликовало данные опроса, проведенного среди американцев 21-25 декабря. 48% респондентов считают ответственным за произошедшее самого Трампа, в то время как лишь 33% обвиняют в шатдауне демократов в Конгрессе.

Градус внутриполитического противостояния в США сейчас находится вблизи точки кипения, отмечает Жарский. Прибавьте к этому тлеющий конфликт между Белым домом и ФРС , чей глава Джером Пауэлл заявил, что Федрезерв планирует повысить ставку до 3,5% уже в 2019 году, что идет вразрез с экономической политикой президента.

Позиции Трампа сейчас настолько слабы, что вероятность его скорой отставки в целом можно назвать крайне высокой, поскольку за исключением нефтегазового лобби, чьи интересы он активно защищает на мировой арене, друзей у президента практически не осталось, констатирует эксперт.