Правительство продлило проект по tax free

Кабмин утвердил изменения в редакцию пилотного проекта по компенсации иностранцам суммы НДС от приобретенных в России товаров. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с новой редакцией, срок реализации проекта был продлен до конца 2019 года.

Также был расширен список мест, где возможно размещение торговых точек, предоставляющих возврат НДС за купленные товары. В частности, новые точки были открыты в Москве, Котельниках, Красногорске, Химках, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге.