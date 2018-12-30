Дерипаске выдвинули неожиданное обвинение

Дерипаску обвинили в финансировании оппозиции в Черногории

По данным Time, Бояркин «был ключевым связующим звеном» между Манафортом и Дерипаской. Издание утверждает, что Бояркин дал интервью его сотрудникам, в котором подтвердил, что во время президентской гонки 2016 года в США поддерживал связь с Манафортом.

«Он задолжал нам много денег», — цитирует издание Бояркина.

Но американец оказался неуловимым. Юристы Дерипаски якобы утверждали, что Манафорт и его тогдашний партнер «просто исчезли» с 19 миллионами долларов российского предпринимателя.

Согласно утверждениям, содержащимся в судебных исках, поданных в США и на Каймановых островах, Дерипаска требовал денег от Манафорта за неудачную коммерческую сделку в Украине и других предприятиях, пишет издание.

По его данным, интересы сторон сошлись также в Черногории, где Дерипаска якобы занимался финансированием пророссийской оппозиции незадолго до выборов в парламент Черногории в 2016 году, также он вложил свои средства в кампанию сторонников независимости этой страны в 2006 году.

Черногория, оказалась важным испытательным полигоном для отношений Манафорта и Дерипаски, утверждает газета. Олигарх вложил значительные средства в эту страну, получив контроль над огромным алюминиевым заводом в 2005 году. На это предприятие приходилась примерно половина экспорта Черногории и одна шестая всей ее экономики. В следующем году он решил поддержать стремление черногорцев стать независимой страной. Это означало покончить с ее более могущественным соседом, Сербией, и убедить мир признать Черногорию независимым государством.

Чтобы сделать это, Дерипаска воспользовался помощью нескольких своих советников, включая Манафорта.

«Они были хорошей командой», — считает высокопоставленный чиновник в Черногории, который принимал участие в голосовании. — Они помогли получить поддержку от наших международных партнеров, как в России, так и на Западе».