«Поезд в огне»: что будет с экономикой Украины в 2019 году

В ближайшие два года Киеву предстоит выплатить 17 миллиардов долларов по внешним долговым обязательствам — это почти весь объем резервов Нацбанка Украины. МВФ прекратил программу помощи, действовавшую с 2015-го, не выполнив ее даже наполовину. Правда, предоставил новый займ — для покрытия старых долгов. Как будет развиваться ситуация в стране в новом году и когда украинская экономика окончательно рухнет — в материале РИА Новости

"Мы воевали сами с собой"

Правительство Украины сделало все возможное, чтобы добить экономику страны. Осенью стало известно, что МВФ планирует совещание по предоставлению Киеву так называемого stand-by кредита, который обычно выделяется должникам, не способным расплатиться по текущим долгам.

"Внешние платежи Украина делает исключительно в твердой валюте, не в гривнах. Страна сегодня чувствует очень серьезный дисбаланс, и задача нового кредита — покрыть этот дисбаланс", — объяснил экс-глава Минфина страны Виктор Пинзеник.

К концу года было ясно: перечислять обещанные в 2015 году Петру Порошенко 17,5 миллиарда долларов финансовой помощи МВФ не намерен. Чиновников фонда можно понять: за три года Украине выдали 8,7 миллиарда долларов, а экономика страны только приблизилась к дефолту. Перечислять оставшиеся миллиарды попросту нет смысла.

Тем не менее официальный Киев продолжил исполнять требования МВФ в надежде получить хотя бы 3,9 миллиарда по новой stand-by программе. Для этого провели первую волну повышения цен на газ для населения (на 23,5 процента) и быстро одобрили бюджет на следующий год.

Но и эти надежды развеялись после того, как руководство фонда 18 декабря вынесло решение по новой программе кредитования. Пока Украине выделили только 1,4 миллиарда долларов, оставшиеся 2,5 миллиарда выдадут в два этапа, если дальнейшие действия Киева по уничтожению национальной экономики устроят кредитора.

К слову, ни прошлогодней, ни полной суммы stand-by кредита, предоставленного на 14 месяцев, не хватит, чтобы погасить текущую украинскую задолженность. В 2019 году, по данным Минфина страны, на это потребуется 5,4 миллиарда долларов. А всего в предстоящие пять лет — почти 33 миллиарда долларов. И даже если украинское правительство найдет такие деньги, госдолг лишь снизится — с 76 до 43 миллиардов.

"Не на что больше жать"

Большинство экспертов признают, что без нового кредита дефолт был бы неизбежен уже в начале года. И тогда неизвестно, во что бы превратились президентские выборы, назначенные на конец марта. Об этом открыто говорил глава Нацбанка Яков Смолий, указав, что повышение уровня нацрезервов "является залогом макроэкономической стабильности в период выборов".

"Если Украина не получит транш МВФ на 3,9 миллиарда евро, то экономика рухнет. Ведь по сравнению с прошлым годом расходная часть госбюджета увеличилась на 147 миллиардов гривен", — подтвердил юрист Николай Мельник в эфире телеканала "112 Украина" в конце 2018-го.

Выходит, что разбираться с безвыходной экономической ситуацией предстоит следующему правительству. Нынешнее же, введя осенью прошлого года военное положение, лишило Украину последнего шанса выйти из критической ситуации.

Дело в том, что военное положение не только предусматривает запрет на куплю-продажу товаров и заключение коммерческих контрактов, но и создает в современных украинских реалиях условия для рейдерского захвата предприятий.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в статье, опубликованной "Корреспондентом", отмечает: военное положение — "шикарный инструмент для того, чтобы отжать бизнес у конкурента и вообще под шумок захватить как можно больше для себя". Не желая подобной участи, многие бизнесмены в регионах, где введено военное положение, просто свернули деятельность.

"Хватит ползать на брюхе"

Приближение экономического краха почувствовали многие граждане Украины. С апреля по октябрь почти во всем Киеве не было горячей воды. В конце года стал очевиден повсеместный провал в подготовке коммунальных предприятий к зиме.

По данным пресс-службы Минздрава Украины, только за одну неделю декабря 264 человека пострадали от переохлаждения, причем 234 из них пришлось госпитализировать. Десять украинцев погибли от обморожения.

"То, что сегодня делают с жизнью людей, — это террор холодом", — описала ситуацию в стране Юлия Тимошенко.

В ноябре на грани замерзания оказался город Смела Черкасской области, где из-за долгов местного оператора ЖКУ перед "Нафтогазом" без тепла остались 68 тысяч человек. Городская больница даже прекратила госпитализацию пациентов, так как температура в палатах упала до трех градусов.

Беда с отоплением коснулась и многоквартирных домов, и детских садов, и больниц, и образовательных учреждений. В "Львовской политехнике" студентам продлили каникулы, поскольку у вуза нет денег на отопление. Руководство заявило, что компенсирует учебные часы за счет сокращения летних каникул, когда в аудиториях и так будет тепло.

Но и на этом правительство Украины не собирается останавливаться. Чтобы получить оставшиеся суммы по stand-by кредиту, Киеву придется опять повысить цены на газ — на 60% от уровня начала прошлого года.