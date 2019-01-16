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Шампанское в России вскоре подорожает 

News.ru + ещё 108 16 минут назад
Фото: globallookpress.com
Повышение основной ставки НДС в России с 1 января до 20% может привести к увеличению розничной цены на шампанское на 5−10%. Об этом заявил директор Ассоциации производителей игристых вин Алан Соколов.
«То, как отразилось повышение НДС на стоимости игристых вин, пока сложно оценить… Эти 2% в цене от производителя превратятся в 5−10% увеличения стоимости на полке», — цитирует Соколова РИА Новости.
По его словам, точный размер увеличения цены на шампанское зависит «от аппетитов дистрибуторов и розницы».
Ранее News.ru сообщал, что Росконтроль проверил семь брендов игристых вин. По результатам исследования в чёрный список попало «Советское шампанское». Оно не соответствует наименованию и указанному в маркировке составу, а значит, является фальсификатом.
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