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Торговая война: США и Китай сели за стол переговоров 

BFM.RU 27 минут назад
7 января делегации обеих стран приступили к урегулированию конфликта вокруг импортных пошлин в рамках так называемой торговой войны.
Ожидается, что переговоры продлятся два дня. Обе стороны настроены оптимистично. На прошлой неделе президент Дональд Трамп предположил, что соглашение с Пекином будет достигнуто.
Представитель МИД Китая Лу Кан заявил, что делегации проведут «позитивные и конструктивные дискуссии». К чему они могут привести, комментирует эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин:
Поспешил с выводом: Трамп неожиданно дал "заднюю"
«Администрация Трампа, да и сам Трамп, конечно, «сверхкитаефобны». Тот же экономический советник Трампа Питер Наварро рассматривает Китай в качестве главной экзистенциальной угрозы для США. Китайцы считают, что могут как-то замириться с Трампом либо как-то это сдерживание отсрочить — а там может быть либо непереизбрание Трампа, либо импичмент, либо придет новый Обама, и все встанет на свои места. Может быть, какие-то договоренности будут достигнуты, но лишь тактического характера, это никак не изменит константу американской политики в отношении Китая. Очевидно, что обе страны взяли курс на разрыв экономической взаимозависимости».
Переговоры двух стран проходят не в самой благоприятной обстановке. 7 января американский эсминец прошел вблизи Парасельских островов, которые считаются спорными территориями нескольких государств, в том числе Китая, Вьетнама и Филиппин. В МИД КНР заявили, что действия США нарушают международное право и подрывают мир и стабильность в регионе.
BFM.RU: последние новости
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Комментарии25
Экономика , Видео , Дональд Трамп , МИД , РАН
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