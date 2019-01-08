Сошел с дистанции: глава Всемирного банка покидает пост

Джим Ён Ким покидает с 1 февраля пост главы Всемирного банка . Официально причиной отставки называется желание банкира вернуться к работе в частном секторе экономики. Временно его обязанности возьмет на себя исполнительный директор банка Кристалина Георгиева

В ближайшее время Всемирный банк (ВБ) ждут большие перемены: нынешний президент банка Джим Ён Ким с 1 февраля покидает свой пост. Обязанности главы ВБ будет временно выполнять ее исполнительный директор Кристалина Георгиева, говорится в официальном заявлении организации.

Кристалина Георгиева — болгарка по происхождению — работает во Всемирном банке с 1993 года В 2004-м она стала директором и постпредом организации в России, а позже занимала посты вице-президента и корпоративного секретаря. В 2010-2017 гг. Георгиева работала в Еврокомиссии , где была вице-президентом по бюджету и кадровым вопросам и отвечала за бюджет Евросоюза . В 2017 году она вступила в должность главного исполнительного директора Всемирного банка.

Всемирный банк — международная финансовая организация, которая была создана для оказания финансовой и технической помощи развивающимся странам, в том числе путем предоставления традиционных займов, беспроцентных кредитов и грантов. Акционерами ВБ являются 189 стран, которые представлены советом управляющих — высшим органом, который принимает решения и определяет политику Банка. Совет управляющих выбирает президента ВБ сроком на пять лет. Впоследствии он председательствует на совещаниях совета директоров и отвечает за общее руководство Банком. В совет директоров входят пять представителей государств-членов, обладающих крупнейшими пакетами акций ВР, и 20 исполнительных директоров, которые представляют группы стран.

Традиционно президентом Всемирного банка становится гражданин США, поскольку эта страна является крупнейшим акционером банка. Джим Ён Ким был выдвинут на эту должность президентом США Бараком Обамой в марте 2012 года, затем утвержден большинством управляющих ВБ и 1 июля 2012 года вступил в должность. Он стал первым врачом и первым американцем азиатского происхождения на посту главы ВБ. ​ В 2016 году совет директоров Банка переизбрал его в этой должности.

Таким образом, срок полномочий Джин Ён Кима истекал лишь в 2022 году. Однако он решил сложить свои полномочия досрочно.

«Для меня была большая честь работать президентом этой выдающейся организации, полной увлеченных людей, приверженных миссии положить конец крайней бедности в наше время. Работа ВБ сейчас важна как никогда по мере того как ожидания людей, живущих в бедности, растут по всему миру, а такие проблемы, как изменение климата, пандемии, голод и вынужденное перемещение людей, продолжают расти с точки зрения масштаба и сложности», — цитирует пресс-служба ВБ слова Джин Ён Кима.

Официальной причиной отставки называют желание банкира вернуться на работу в частный сектор экономики.

«Ким объявил, что сразу после отставки присоединится к (частной) фирме и будет работать над увеличением инфраструктурных инвестиций в развивающиеся страны», — говорится в сообщении ВБ.

Где конкретно будет работать Джин Ён Ким, пока не уточняется. Однако подчеркивается, что после отставки он намерен вновь войти в состав правления основанной при его участии в 1987 году международной неправительственной организации «Партнеры по здоровью».

До того, как начать работать во Всемирном банке, Джим Ён Ким был президентом Дартмутского колледжа, а также преподавателем медицинского факультета и факультета общественного здравоохранения Гарвардского университета . С 2003 по 2005 год он возглавлял департамент по борьбе с ВИЧ/СПИДом Всемирной организации здравоохранения

До Джим Ён Кима должность главы ВБ занимал Роберт Зеллик — бывший управляющий и акционер банка Goldman Sachs, который ранее также работал в ФРС США . Он запомнился тем, что в статье для Financial Times в 2010 году предложил вернуться к золотому стандарту с корзиной из пяти валют-девизов, включая доллар, фунт, евро, иену и юань.

Джим Ён Ким родился в Сеуле в 1959 году Его семья эмигрировала в США, когда ему было пять лет. В 1987 году Ким стал одним из сооснователей благотворительной организации «Партнеры по здоровью», занимающейся вопросами предоставления медицинской помощи малоимущим.