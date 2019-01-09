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Российская экономика подросла вопреки санкциям 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
В 2018 году рост российской экономики ускорился, несмотря на санкции. Об этом говорится в докладе Всемирного банка о перспективах мировой экономики.
В документе отмечается, что инфляция в стране оставалась низкой и стабильной вопреки ограничительным мерам. «Экономика России продолжала устойчиво расти на фоне повышения цен на нефть.
Благодаря устойчивой внутренней экономической активности рост российской экономики ускорился в минувшем году до 1,6 процента», — сказано в докладе.
По прогнозам Всемирного банка, в 2019 году темпы роста российской экономики замедлятся до 1,5 процента. Однако в 2020 и 2021 году рост вновь ускорится и составит 1,8 процента.
В следующем году Всемирный банк ожидает замедление роста мировой экономики в целом. Это произойдет из-за повышенной напряженности в торговых отношениях и ужесточения условий финансирования. Также на темпах роста экономики негативно скажется снижение объемов международной торговли и активности в обрабатывающей промышленности.
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Экономика , Всемирный Банк
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