России предсказали европейское доминирование

Россия способна стать крупнейшей экономикой Европы к 2030 году, указывают аналитики банка Standard Chartered в своем прогнозе, выдержки из которого приводит Bloomberg

По их оценкам, крупнейшей экономикой мира в 2030 году станет Китай. Его ВВП по паритету покупательной способности (относительно определенного набора товаров и услуг) достигнет 64,2 триллиона долларов.

На втором месте будет располагаться Индия, чей ВВП составит 46,3 триллиона долларов, на третьем — США с 31 триллионом.

Россия, по прогнозу Standard Chartered, окажется на восьмом месте с ВВП в 7,9 триллиона долларов. Она пропустит вперед Индонезию (10,1 триллиона), Турцию (9,1 триллиона), Бразилию (8,6 триллиона) и Египет (8,2 триллиона), но обгонит Японию (7,2 триллиона) и Германию (6,9 триллиона).

Семь из десяти первых мест в 2030 году будут занимать нынешние развивающиеся экономики, заключили аналитики. Их прогноз основывается на базовом принципе, согласно которому доля каждой страны в мировом ВВП должна соответствовать ее доле в мировом населении. Экономисты предсказывают дальнейшее сближение развитых и развивающихся стран по уровню ВВП на душу населения.