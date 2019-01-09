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Масштабы коррупции в России оказались недооценены 

Lenta.ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Уровень коррупции в России гораздо выше, чем принято считать, рассказал главный экономист Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергей Гуриев в интервью принадлежащей семье Демьяна Кудрявцева газете «Ведомости».
«Россия гораздо более коррумпирована, чем можно было ожидать, учитывая ее уровень развития и тем более уровень образования», — отметил Гуриев.
По его словам, Россия отстает от стран с сопоставимым уровнем дохода по ключевым параметрам, которые оценивает ЕБРР. Главные из них: эффективность правительства, качество госрегулирования, верховенство права и контроль над коррупцией. Они являются основными составляющими при расчете показателя WGI (World Governance Indicators).
Также Гуриев привел еще один показатель — price/earnings ratio (соотношение стоимости акций к выручке компании). В России он обычно равняется шести — это значит, что за стоимость всей компании принимается величина шести ее годовых прибылей. «В других странах ЕБРР показатель составляет в среднем 12, на других развитых и развивающихся рынках — 15–16, в Америке и Индии — 20–25. То есть в России огромный дисконт по сравнению с сопоставимыми экономиками», — отметил экономист.
В качестве решения проблемы Гуриев посоветовал российским властям уделять больше внимания защите права собственности, усилению независимости судов и интеграции в глобальную экономику. Все это, по его словам, может привести к тому, что российская экономика станет более рыночной. При этом в России уже есть примеры успешного бизнеса, построенного на инновациях и человеческом капитале. Главным из них Гуриев считает «Яндекс».
По данным Генпрокуратуры, в 2018 году в России был зафиксирован 3171 случай получения взятки. Это на 9,4 процента больше, чем годом ранее. Самыми подверженными коррупции регионами оказались Москва, а также Московская и Ростовская области.
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Комментарии6
Экономика , Сергей Гуриев , Демьян Кудрявцев , Яндекс , Европейский банк реконструкции и развития , Ведомости
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