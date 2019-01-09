Россия ввела нулевые пошлины на ряд товаров из Молдавии 

Россия обнулила ввозные пошлины на некоторые продовольственные товары из Молдавии, в частности — на овощи, яблоки, абрикосы, вишню, черешню и вина. Нулевая ставка будет действовать до 30 июня, пишет «Интерфакс».
Согласно постановлению правительства, Минэкономразвития, МИД и Минсельхоз в случае необходимости могут до 20 марта внести предложения об изменении срока действия нулевых пошлин. Россия в конце августа 2014 года ввела таможенные пошлины на ввоз сельхозпродукции из Молдавии. В список попали мясо, зерновые, мука, семена подсолнечника, сахар, пиво, этиловый спирт и другие товары. Защитные меры были введены после того, как Молдавия 27 июня 2014 подписала с ЕС соглашение об ассоциации, которое предусматривает создание между ними зоны свободной торговли. В ноябре прошлого года президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что в ходе переговоров с главой РФ была достигнута договоренность о снижении пошлин по пяти товарным позициям сроком на полгода.