CNBC подсчитал стоимость шатдауна

Приостановка работы правительства США может стоить экономике страны дороже, чем строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, шатдаун уже обошелся США в $3,6 млрд

Как отмечается, стоимость приостановки работы правительства превысит цену стены на границе с Мексикой, если шатдаун продлится еще две недели.

При этом президент США Дональд Трамп запросил на постройку стены $6 млрд