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CNBC подсчитал стоимость шатдауна 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Reuters
Приостановка работы правительства США может стоить экономике страны дороже, чем строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает CNBC.
По данным телеканала, шатдаун уже обошелся США в $3,6 млрд
Как отмечается, стоимость приостановки работы правительства превысит цену стены на границе с Мексикой, если шатдаун продлится еще две недели.
При этом президент США Дональд Трамп запросил на постройку стены $6 млрд
Ранее сообщалось, что около 5 тысяч агентов ФБР отправили в неоплачиваемый отпуск из-за шатдауна.
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