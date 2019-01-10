Курс доллара: нефть разогрела рубль: что теперь будет с курсом доллара

Саудовская Аравия собирается резко снизить экспорт нефти, чтобы обеспечить рост котировок до 80 долларов за баррель — именно такой уровень заложен в бюджет страны на 2019 год. После этой новости марка Brent подорожала почти на пять процентов, пробив отметку 60 долларов. Курс американской валюты опустился ниже 67 рублей, полностью нивелировав весь декабрьский подъем. Что будет с ценами на черное золото и валютным рынком в ближайшие месяцы — в материале РИА Новости

Прикрутят вентиль

В бюджет Саудовской Аравии на 2019 год заложена стоимость нефти в 80 долларов за баррель. Между тем котировки Brent на мировых рынках в конце декабря находились в районе 53-55 долларов за "бочку". Оптимизма участникам рынка не добавили даже итоги встречи ОПЕК+, на которой крупнейшие нефтедобывающие страны договорились снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки.

Для Саудовской Аравии такая конъюнктура просто опасна: если большинство стран — производителей нефти уже сбалансировали бюджеты на уровне 50-60 долларов за баррель, то саудитам для выхода на бездефицитный бюджет требуются 95 долларов за "бочку".

Восемьдесят долларов за баррель позволят Эр-Рияду удержать дефицит государственного бюджета в пределах запланированных 35 миллиардов долларов, или 4,2% ВВП. То есть бюджетный дефицит Саудовской Аравии при оптимистическом сценарии окажется вдвое больше дефицита Италии, которую считают главной угрозой финансовой стабильности Евросоюза

Если же котировки черного золота в новом году окажутся существенно ниже 80 долларов за баррель, Саудовской Аравии придется сокращать расходы и девальвировать риал, курс которого не менялся с момента падения цен на нефть в 2014-2015 годах. Это станет тяжелым ударом по благосостоянию саудитов, а также по политическим позициям наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда Бин Салмана, и так подорванным из-за скандала с убийством журналиста Джамаля Хашогги.

Неудивительно, что в свете таких перспектив Эр-Рияд решился на радикальные меры, намереваясь снизить к концу января экспорт нефти на 800 тысяч баррелей по сравнению с ноябрьским уровнем. По оценкам экспертов, этого может быть достаточно, чтобы уже к лету нефтяные котировки выросли до необходимого саудитам уровня.

Рынок тронулся

О планах Эр-Рияда по сокращению нефтяного экспорта в понедельник сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК . Сразу после этой новости котировки черного золота на мировых рынках начали расти, и к вечеру среды Brent подорожала почти на пять процентов, пробив отметку 60 долларов за баррель.

Эксперты считают, что в декабре, когда цена нефти упала до полуторагодовых минимумов, рынок оказался перепроданным и трейдеры только ждали повода для возобновления покупок. Теперь же котировки должны вернуться к "справедливым" ноябрьским уровням — 60-62 доллара за баррель.

Чуть позже, в феврале, когда поступление саудовской нефти на рынок действительно снизится, можно ожидать роста котировок до 65 долларов и выше. Затем должны дать эффект декабрьские договоренности ОПЕК+ о сокращении добычи на 1,2 миллиона баррелей в сутки. Так что уже к весне мы вполне можем увидеть Brent дороже 70 долларов за баррель.

Скептики предупреждают, что дальнейший рост нефтяных цен выглядит маловероятным, поскольку такая конъюнктура приведет к резкой активизации сланцевой нефтедобычи в США. Однако аналитики Wood Mackenzie уверены, что приросту добычи сланцевой нефти на месторождениях в Пермском бассейне помешает отсутствие необходимой наземной инфраструктуры. Построить ее нефтяники смогут только к концу года.

Более реальным риском для рынка выглядит провал торговых переговоров между США и Китаем и возобновление с 1 марта торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира. Но и на этот случай у стран ОПЕК+ заготовлен адекватный ответ.

Еще в декабре участники альянса предупредили о возможности нового сокращения добычи, если нефтяные котировки не возобновят рост. "Если потребуется сократить добычу еще больше, мы обсудим это и примем оптимальное решение", — сообщил журналистам президент ОПЕК Сухейль аль-Мазруи в конце минувшего года.

Рубль тянется за нефтью

Рост нефтяных котировок благоприятно отразился на рыночных позициях российской валюты. Напомним: всю первую половину декабря рублю удавалось благополучно игнорировать и снижение западных фондовых индексов, и падение нефтяных котировок. Однако когда снижение перешло в обвал, американский индекс S&P500 обновил полуторагодовой минимум, а цены на нефть устремились к 50 долларам за баррель, негатив захлестнул и российские торговые площадки.

В последнюю неделю 2018 года доллар вплотную приблизился к отметке 70 рублей — уровню августа, когда инвесторы в панике выводили средства из России после сообщения о готовящихся в конгрессе США сразу двух санкционных законопроектах.

На прошлой неделе в отсутствие на рынке крупных продавцов валюты доллар даже ненадолго подскочил до отметки 71,45 рубля. Однако с окончанием новогодних каникул на фоне позитивных новостей с нефтяного рынка динамика радикально изменилась: российская валюта перешла к росту и во вторник доллар опустился ниже 67 рублей.

В среду он отыграл около 20 копеек на опасениях провала американо-китайских торговых переговоров в Пекине. Тем не менее рубль сейчас котируется почти на три единицы дороже, чем в последний день 2018 года.

До конца этой недели главным фактором, определяющим настроение на валютном рынке, будут итоги визита американской торговой делегации в Пекин. На следующей неделе покупки валюты в рамках бюджетного правила возобновит Банк России , чем могут воспользоваться игроки на понижение рубля.