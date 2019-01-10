ЦБ потерял $5 млрд на скупке юаня

Центробанк России существенно изменил структуру золотовалютных резервов, распродавая доллары США и скупая юани, пишет anews.com.

Доля юаней в золотовалютных резервах выросла в 147 раз за год и на начало июля 2018 года составляла 14,7%, что эквивалентно 67 млрд долларов.

Однако активная скупка юаней принесла российскому регулятору многомиллиардные убытки на курсовых разницах. В конце июня 2018 года на фоне начала торговой войны КНР с США юань начал стремительно дешеветь, в результате чего вложения ЦБ в юани обесценились на 2,3%, или 1,5 млрд долларов за период с июля по декабрь 2018 года. Всего же за весь период вложений в китайскую валюту ЦБ РФ потерял 7,5% — это 5 млрд долларов.