Инфляция в России в январе может ускориться примерно до 5%

Годовая инфляция в России в январе может ускориться и оказаться вблизи 5%, пик роста потребительских цен будет пройден весной, полагают эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Росстат в пятницу сообщил, что инфляция в России за период с 1 по 9 января составила 0,5% против 0,2% годом ранее. Цены на яйца и овощи в январе продолжили расти, хотя и медленнее. Так, с начала месяца (с 1 по 9 января) цены на куриные яйца выросли на 1,7%. Цены на плодоовощную продукцию в среднем выросли на 3,1%.

В целом за декабрь 2018 года потребительские цены, согласно данным Росстата, выросли на 0,8%, а за весь 2018 год — на 4,3%. По данным ведомства, в декабре 2018 года цены на яйца выросли на 15,4% по сравнению с ноябрем 2018 года, по итогам прошлого года яйца в России подорожали на 25,9%. Плодоовощная продукция за год стала дороже на 4,9%, за декабрь — на 8,9%.

ПРОГНОЗ НА ЯНВАРЬ

"По итогам января инфляция может оказаться в районе отметки 5,5% в годовом выражении или более 1% в месячном выражении. Недельные данные по инфляции дают сейчас не слишком много информации об итоговой цифре за январь. Недельная инфляция рассчитывается на основе очень узкого списка товаров (64 позиции, большинство из которых относятся к сегменту продовольственных товаров). К большинству данных товаров применяется льготная ставка НДС в 10%, которая остается неизменной", — поясняет главный экономист "Нордеа банка" Татьяна Евдокимова.

Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова отмечает, что в своих прогнозах ориентируется на рост цен в январе в месячном выражении на 1%.

"Вот 0,5% в моем понимании как раз в рамках концепции, что основная часть повышения НДС приходится на первую неделю, но оставшийся эффект размазан. Мне такая динамика цен понятна, для меня это укладывается в наш помесячный прогноз в 1%", — прокомментировала она данные Росстата.

Закон, повышающий ставку налога на добавленную стоимость (НДС) до 20% с 18%, вступил в силу с 1 января 2019 года в России. Одновременно документ сохраняет все действующие льготные ставки по этому налогу, которые установлены в НК на уровне 10% или 0%. По оценке правительства, повышение НДС приведет к дополнительным доходам федерального бюджета в 620 миллиардов рублей ежегодно, начиная с 2019 года.

Власти в целом ожидают роста цен в связи с повышением налога, но отмечают, что эффект будет ограниченным. В конце ноября глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что повышение НДС является фактором краткосрочного влияния на инфляцию, но может иметь и длительные эффекты.

ОЖИДАНИЯ ПО ГОДУ

Главный экономист "Ренессанс Капитала" по РФ и СНГ Олег Кузьмин считает, что в январе годовая инфляция может приблизиться к 5% и достигнуть пика в 5,6-5,7% в марте-апреле этого года.

"После этого годовые темпы роста цен начнут снижаться — и, по нашим оценкам, достигнут 4,7% по состоянию на конец года. Это несколько ниже прогноза Банка России. Соответственно, при отсутствии заметных внешних шоков повышение ключевой ставки ЦБ может быть окончено, и ставка сохранится на уровне 7,75% на протяжении всего года", — полагает собеседник агентства.

"Итоговые цифры по инфляции за январь будут весьма сильно отличаться от суммы недельных цифр. Ежемесячная инфляция рассчитывается на основе гораздо более широкой корзины товаров (509 товаров), в которой больше вес непродовольственных товаров, на которых повышение НДС скажется значительно. Как следствие, сегодняшние недельные данные по инфляции отражают рост тарифов ЖКХ и транспорта, а также продолжение удорожания продовольствия, но дают весьма мало информации об эффектах повышения НДС", — добавляет Евдокимова.

По оценкам Банка России, в начале года инфляция может достичь 5,5%. Во втором полугодии 2019 года темп прироста потребительских цен начнет замедляться и вернется к 4% в первой половине 2020 года. В пятницу в регуляторе сообщили РИА Новости , что по-прежнему ожидают годовую инфляцию на уровне 5-5,5% по итогам 2019 года.