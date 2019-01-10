Минпромторг и ОАК прокомментировали проблемы с выпуском самолета МС-21

Минпромторг и Объединенная авиастроительная корпорация уверяют, что вскоре в России смогут наладить собственное производство композитных материалов для крыльев лайнера МС-21. Это позволит продолжить реализацию проекта в заявленных параметрах и сроках. Помимо проблем с крыльями, у МС-21 есть сложности с сертификацией за рубежом. Первый самолет заказчики должны получить в 2020 году.

Российские официальные лица уверены, что санкции США не помешают производству самолета МС-21. Из-за того, что в санкционный список были внесены компании «Аэрокомпозит» и НПП «Технология», они не могут больше покупать компоненты для композитных материалов в США и Японии, что ставит под угрозу производство крыльев для лайнера.

В Объединенной авиастроительной корпорации уверяют, что импортозамещение сырья идет полным ходом.

«С 2014 года идет работа авиапрома с Росатомом, ВИАМом, МГУ, рядом частных компаний по созданию технологии изготовления композитных конструкций из отечественных материалов», — заявил президент ОАК Юрий Слюсарь.

По его словам, эти решения находятся на стадии перехода к серийному производству, соответствующие образцы проходят испытания.

«Их внедрение в программу МС-21 будет пошагово реализовано после завершения основных сертификационных испытаний в рамках общей программы импортозамещения, включая ремоторизацию МС-21 на двигатель ПД-14», — сказал Слюсарь.

госкорпорации Ростех считают, что проблема с композитами является надуманной.

«Есть надежные зарубежные поставщики композитов. Есть собственные разработки в этой сфере. Без необходимых материалов отечественное авиастроение в любом случае не останется. Отказ от использования в конструкции МС-21 композиционных материалов даже не рассматривается», — заявили «Газете.Ru» в Ростехе.

Слюсарь отмечает, что запрет американских властей поставщикам работать с российской высокотехнологичной компанией «Аэрокомпозит» по гражданскому продукту МС-21 «для нас необъясним».

«По-видимому, появление еще одного сильного игрока в высокомаржинальной нише среднемагистральных самолетов с новейшим продуктом вызывает опасения у ведущих игроков на мировом рынке», — говорится в другом сообщении ОАК.

В пресс-службе Минпромторга России «Газете.Ru» пояснили, что после включения «Аэрокомпозита» в санкционные списки была начата процедура обжалования этого решения.

В ведомстве подчеркивают, что в России есть необходимые производственные мощности, компетенции и варианты поставщиков. При финансовой и организационной поддержке Минпромторга «в нашей стране осваивается вся цепочка производства ПКМ в военной и гражданской сферах».

С крылом уже возникали сложности. В Минпромторге «Газете.Ru» сообщали, что «первое в классе среднемагистральных самолетов инновационное крыло из полимерных композиционных материалов в ходе прочностных испытаний в начале 2017 г. потребовало доработки». После усиления крыла проведены дополнительные испытательные работы.

Кроме того, в Минпрпомторге подчеркнули, что замена композитного материала не влечет конструктивных изменений и может быть оформлена, как дополнение к сертификату типа без изменения сроков сертификации.

Действующие планы предусматривают завершение сертификации самолета МС-21 по российским нормам до середины 2020 года. Если в России сертификация идет по плану, то с получением разрешительной документации за рубежом возникли проблемы.

«Пока мы пользуемся старыми сертификатами, которые выдал МАК (Международный авиационный комитет, «Газета.Ru»), — на ту технику, которая ранее была создана и которая уже поставляется. А вот с новой техникой, если Росавиация не сможет договориться о процедурах взаимного признания, подписать регламенты с международными органами сертификации, действительно могут быть проблемы. Это касается, например, экспорта самолетов, того же МС-21, на который мы делаем большую ставку», — говорил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов в интервью газете «Ведомости».

Наличие трудностей подтвердили «Газете.Ru» и источники в правительстве РФ

«Нас уже предупредили, что с экспортом МС-21 могут быть проблемы», — сказал один из них.

Ранее сертификацией авиатехники в РФ занимался МАК, созданный после развала Советского Союза как некое министерство гражданской авиации стран СНГ. Позже часть функций МАК были переданы разным ведомствам. В частности, полномочия по сертификации авиатехники 28 ноября 2015 года перешли от МАКа к Росавиации. Однако у ведомства нет двусторонних соглашений о взаимном признании сертификатов летной годности с ведущими авиарегуляторами — европейским агентством ЕАSА, американским FAA и др.

В Росавиации «Газете.Ru» сообщили, что для заявлений «о якобы неприятии европейцами документов Росавиации никаких оснований не имеется».

«Российская сторона продолжает работать по авиационным правилам, которые хорошо известны EASA», — подчеркнул представитель ведомства.