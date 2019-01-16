Посол США в ФРГ объяснился за письма с угрозами из-за «Северного потока — 2»

Американский посол в Германии Ричард Гренелл заявил, что его письма немецким компаниям с угрозами ввести санкции, если они продолжать поддерживать реализацию "Северного потока — 2", не являются чем-то предосудительным. Об этом он заявил в интервью Rheinische Post.

Он отметил, что работа посла заключается в том, чтобы доносить позицию США до властей и компаний Германии.

"Содержание этих писем не отличается от заявлений, которые мы озвучивали публично", — заверил Гренелл.

При этом ранее американские власти заявляли, что не будут вводит санкции за "Северный поток — 2" ни против России, ни против европейских стран.

Ранее немецкие политики отвергли угрозы посла США ввести санкции за "Северный поток — 2".