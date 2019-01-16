Американский посол в Германии Ричард Гренелл заявил, что его письма немецким компаниям с угрозами ввести санкции, если они продолжать поддерживать реализацию "Северного потока — 2", не являются чем-то предосудительным. Об этом он заявил в интервью Rheinische Post.
Он отметил, что работа посла заключается в том, чтобы доносить позицию США до властей и компаний Германии.
"Содержание этих писем не отличается от заявлений, которые мы озвучивали публично", — заверил Гренелл.
При этом ранее американские власти заявляли, что не будут вводит санкции за "Северный поток — 2" ни против России, ни против европейских стран.
Ранее немецкие политики отвергли угрозы посла США ввести санкции за "Северный поток — 2".