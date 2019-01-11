Китай и США посягнули на «наше все»

Трехдневные «мирные» переговоры в торговой войне Китая и США, прошедшие на этой неделе, завершились обещанием Пекина покупать больше американских товаров. В первую очередь речь идет об энергоресурсах и продукции сельского хозяйства. По этим отраслям позиции сторон оказались наиболее близки, передает Bloomberg

По данным агентства, договоренность о поставках в Китай американского СПГ была достигнута на переговорах председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа еще в апреле прошлого года. Спустя месяц Минторг США объявил о подписании двустороннего торгового соглашения, которое расширит доступ американским энергетическим компаниям на китайский рынок.

Сегодня крупнейшими поставщиками нефти и газа в Китай являются Россия и Саудовская Аравия. Пострадают ли их интересы, если Пекин начнет резко наращивать закупки энергоресурсов в США?

Рано волноваться

Возобновление сотрудничества КНР и США — хороший знак для мировых рынков, а беспокоиться относительно американской энергетической экспансии преждевременно, по крайней мере, до тех пор, пока нет ясности относительно конкретных объемов поставок, полагают эксперты. Не стоит забывать, что в последние месяцы прошлого года Китай вообще перестал приобретать нефть и газ у американцев. На фоне торговых переговоров, начавшихся в декабре, закупки возобновились, и с начала 2019 года в КНР из США поступило порядка 4 млн баррелей нефти. Но это совсем немного, отмечает аналитик «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский.

По его словам, до начала торговой войны Америка активно продвигалась на китайском энергетическом рынке, и стала достаточно значимым поставщиком углеводородов. Не исключено, что теперь она просто вернет себе ранее завоеванные позиции, восстановив былой объем поставок.

Замдиректора аналитического департамента «Альпари» Анна Кокорева, в свою очередь, уверяет, что эти закупки все равно были весьма несущественны как для Китая, так и для США. И даже если сейчас они вырастут вдвое, объем по-прежнему будет небольшой с точки зрения американского бюджета и общего потребления энергоресурсов в КНР. Вот если экспорт из США увеличится в 10−20 раз, можно будет всерьез рассуждать на эту тему.

Но для такого рывка еще нужно найти необходимые ресурсы. Пока что американские производители не имеют мощностей, которые позволят резко нарастить экспорт, и просто физически не могут существенно расширить свое присутствие ни в Азии, ни в Европе.

«Да, им нужны какие-то заделы на будущее, но на текущий момент они не могут предложить ни объемов, ни адекватной цены. Понятно, что США пытаются развиваться в этом направлении, но реально опасаться можно будет, когда у них появятся мощности. Пока их них, пока наши проекты строятся, можно более или менее не переживать», — успокаивает эксперт.

Что касается газа, уже в конце этого года запускается трубопровод «Сила Сибири», и тут для России вряд ли что-то изменится, поясняет она. В том, что Китай будет существенно наращивать поставки нефти из США, аналитик тоже сомневается, поскольку покупка на Ближнем Востоке и у России более выгодна и по срокам, и по ценам.

Если завтра война

Российские поставки энергоресурсов уже законтрактованы в рамках долгосрочного сотрудничества и привязаны к инвестициям в строительство трубопроводов, поддерживает коллегу Голубовский. Эти объемы будут сохраняться и, возможно, даже увеличиваться, потому что Китай — растущая экономика, и спрос на топливо там повышается.

«Угроза может возникнуть, если будет глобальная рецессия, если в Китае впервые за очень долгий период времени начнется экономический спад. Тогда начнется грызня за китайский рынок, и здесь весь вопрос будет в том, чья цена окажется ниже. Я думаю, что российская цена не будет проигрывать американской с учетом стоимости логистики. Трубопроводы-то уже построены, а танкерные перевозки дороже», — рассуждает аналитик.

Собственно, на рынке танкерных перевозок и может отразиться рост закупок в США. Так что если кому-то и следует беспокоиться, то не России, а другим экспортерам энергоресурсов в Китай, прежде всего Ирану. Санкции есть санкции, и если можно не иметь дела с каким-то токсичным поставщиком, лучше, конечно, его избегать.

Опасаться аналогичных санкций в отношении России, по мнению эксперта, не стоит. Безусловно, США не упустят случая подкрутить гайки и осложнить жизнь российским производителям, но в здравом уме никто не будет воевать с двумя крупными поставщиками углеводородов сразу, а для Трампа главная мишень — Иран. Так что угроз для российских поставок, по мнению экспертов, в данном случае нет, по крайней мере, в среднесрочной перспективе.

В долгосрочной перспективе многое будет зависеть от того, как вообще станет развиваться нефтяная индустрия в США. Голубовский признается, что оценивает ее потенциал не слишком оптимистично.

«Зная специфику сланцевой отрасли, могу сказать на примере того, что случилось со сланцевым газом, что объемы добычи там достаточно сильно стабилизируются, и рост, который был до недавнего времени, прекратится, потому что дебет сланцевых скважин очень быстро падает. Снимаются сливки, большая часть производителей уходят с рынка, отрасль консолидируется, остаются те, кто может качать всерьез и надолго», — поясняет он.

США сумели уменьшить себестоимость сланцевой нефти, но снижать издержки до бесконечности нельзя, и вряд ли она когда-нибудь станет дешевле, чем классическая, полагает эксперт. При этом успешно конкурировать американцы могут только при тех ценах, которые даже выше, чем сейчас.

В то же время, аналитик допускает, что нефтяные котировки вполне могут взлететь выше 100 долларов за баррель, если Трамп развяжет полномасштабную войну в Иране. А такой сценарий он считает весьма вероятным, причем уже в ближайшие пару лет.