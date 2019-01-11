Российский парламент намерен наделить Центральный банк правом блокировать сайты до решения суда, пишет «Коммерсант».
Проект изменений в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и Гражданский процессуальный кодекс подготовили ряд депутатов Госдумы и сенаторов.
Согласно его тексту, ЦБ получит право в течение суток блокировать сайты, внеся их в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора.
Подвергнуться блокировке регулятором может информация, вводящая клиентов финансовых организаций в заблуждение, содержащая предложение финансовых услуг теми, кто не имеет права их оказывать, а также связанная с деятельностью финансовых пирамид.
При этом права удалять такую информацию из Сети полностью ЦБ не получит. Оно останется прерогативой суда, однако законопроект позволит Банку России обращаться в суд как заявителю по таким дела.
Накануне документ одобрил думский комитет по финрынку. По словам его главы Анатолия Аксакова, проект закона будет принят к весне.