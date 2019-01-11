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Власти Японии обманули граждан на полмиллиарда долларов 

Lenta.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Reuters
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии в течение 22 лет публиковало неточные статистические данные, что привело к невыплате гражданам порядка 53,7 миллиарда иен (более 497 миллионов долларов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление японского ведомства.
Отмечается, что неточности в статистике возникли еще в 1996 году. Это отразилось на различных выплатах для более чем 19,73 миллиона человек по всей стране. В связи с обнаруженной ошибкой японское правительство даже начало пересмотр проекта бюджета на 2019 финансовый год.
Само министерство уже принесло свои официальные извинения и пообещало выплатить недостающие средства всем пострадавшим. При этом тем, кто, наоборот, оказался в плюсе из-за ошибок, возвращать деньги не придется.
Ранее в публикации неточной статистики уличили Росстат. Эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) тогда пришли к выводу, что высокие темпы роста сельского хозяйства в стране во многом объясняются статистическими ошибками и «приписками».
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Комментарии
Экономика , Росстат , Минздрав РФ , РАНХиГС
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