Ускорение на фоне санкций: Всемирный банк признал рост экономики России

Ускорение экономического роста, низкая инфляция и увеличение нефтедобычи — так Россия ответила в 2018 году на ужесточение санкций, констатировали эксперты Всемирного банка . В 2019-м темпы повышения ВВП замедлятся, но уже с 2020-го страна начнет набирать обороты. Как оценил состояние российской и мировой экономики Всемирный банк и какие угрозы выйдут на первый план в новом году — в материале РИА Новости

Рост и стабильная инфляция

По итогам 2018 года российская экономика выросла на 1,6%, отмечают эксперты Всемирного банка в январском докладе. Еще в июне они ждали, что рост не превысит 1,5%.

"Несмотря на ужесточение санкций в отношении России, инфляция в стране оставалась относительно низкой и стабильной, а объемы нефтедобычи увеличивались. Благодаря устойчивой внутренней активности рост российской экономики ускорился в минувшем году до 1,6 процента", — говорится в докладе "Перспективы мировой экономики. Темнеющие небеса".

По итогам 2018 года инфляция в России составила 4,2%. Меньше было только в 2017-м — 2,5%, когда зафиксировали минимум за всю новейшую историю страны.

Рост цен по итогам 2018 года совпал с верхней границей прогноза Центрального банка — 3,9-4,2%.

В прошлом году Россия поставила абсолютный рекорд по добыче нефти. В октябре достигнут показатель в 11,6 миллиона баррелей в сутки.

Как отмечается в докладе ОПЕК , это наивысший результат в постсоветский период.

Замедление мировой экономики

Темпы роста мировой экономики в 2019 году не превысят 2,9%. В июне эксперты ждали три процента, но теперь снизили прогноз — из-за сокращения объемов международной торговли и инвестиций. В 2020 году предсказывают 2,8%, что также ниже предыдущих оценок.

Как поясняют экономисты, замедление мировой экономики связано с увеличением государственного и корпоративного долга. В то же время повышение процентных ставок приведет к удорожанию обслуживания заимствований.

"Риски растут, мировая экономика переживает трудный период", — отметил старший экономист Всемирного банка Айхан Козе.

Торговые войны

Другой глобальный фактор риска — торговые войны.

"Сохраняется повышенная напряженность в торговых отношениях, а некоторые крупные страны с формирующейся рыночной экономикой ощутили серьезное давление со стороны финансовых рынков", — указывают аналитики в докладе.

И предупреждают: усиление торговой напряженности может еще больше ослабить глобальный рост.

Эксперты банка, в частности, ждут, что экономика зачинщика торговых войн — США — по итогам 2019 года с прошлогодних 2,9% замедлится до 2,5%, а в следующем году — до 1,7%.

От торговых споров пострадает и Китай — рост второй крупнейшей экономики мира снизится до 6,2% в этом и следующем году.

Российскую экономику в 2019-м также ждет замедление — до 1,5%. Как отмечают авторы доклада, давление на развивающиеся страны, в том числе и Россию, будут оказывать падение внешнего спроса, удорожание заимствований и сохраняющаяся политическая неопределенность. Впрочем, замедление окажется краткосрочным. Уже в 2020-м ВВП России увеличится на 1,8%.

Просевший баррель

По итогам 2018 года нефть марки Brent подешевела примерно на 20%. Цены снизились впервые за три года на фоне опасений замедления роста мировой экономики и риска перепроизводства сырья.

Экономисты ВБ полагают, что в 2019 году средняя цена на нефть составит 67 долларов (июньский прогноз — 69 долларов) за баррель. Это больше среднего показателя за декабрь (54 доллара), но ниже среднего значения за третий-четвертый квартал 2018 года (75 долларов).

Причем такая ситуация сохранится в течение следующих трех лет.

"В среднем нефтяные цены в 2019-2021 годах останутся на уровне 67 долларов за баррель, что может ограничить рост налоговых и экспортных доходов в нефтедобывающих странах", — отмечают эксперты Всемирного банка.

В то же время, как подчеркивают аналитики BCS Global Markets, цена на нефть даже на уровне в 67 долларов не нанесет серьезного ущерба экономике России, поскольку бюджет сбалансирован при котировках ниже 50 долларов за баррель. При этом более дешевое черное золото поможет удержать инфляцию ближе к целевому уровню ЦБ в четыре процента.