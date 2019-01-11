Минфин США обещал сделать санкции против России ещё жёстче

Министр финансов США Стивен Мнучина обещал сделать всё возможное для создания «эффективных санкционных программ» против России.

«Нынешняя администрация США более жесткая и ввела больше санкций против России, чем прежние власти, и мы будем продолжать это делать», — приводит газета The Hill слова главы американского Минфина.

Таким образом он попытался успокоить конгрессменов, которые опасаются снятия ограничительных мер с России.