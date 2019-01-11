На птицефабрике объяснили упаковки для девяти яиц

Коммерческий директор птицефабрики «Вараксино» Сергей Кириллов объяснил Ura.ru появление на полках магазинов упаковок яиц по 9 штук, которые продаются по цене «десятка». По его словам, это одна из стандартных упаковок, в которую работники фасуют продукцию.

«У нас есть упаковки по четыре, по шесть, по восемь, по девять, по двенадцать и по восемнадцать яиц, по двадцать и тридцать яиц», — пояснил Кириллов и попросил журналистов не искать маркетинговых ходов.

Впрочем, представитель предприятия отметил, что появление «девятка» яиц на магазинных полках, это инициатива одного из заказчиков птицефабрики — сети магазинов «Народная 7Я» из Санкт-Петербурга. Однако на вопрос, с какой целью предприниматели сделали такой заказ, мужчина ответить затруднился.